2023-12-04 16:26:47 Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği
Van’da ‘dikenli dantel böceği’ objektiflere yansıdı...
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Van’da ‘dikenli dantel böceği’ objektiflere yansıdı...
Van'ın Gevaş ilçesinde 'dikenli dantel böceği' (phyllomorpha laciniata) görüntülendi.
Hemiptera (yarım kanatlı) türlerinden olan böcek, dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısı ile kayalık bir alanda görüntüledi.
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