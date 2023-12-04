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Yaşam
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Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği

2023-12-04 16:26:47
Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği

Van’da ‘dikenli dantel böceği’ objektiflere yansıdı...

#1
Foto - Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği

Van'ın Gevaş ilçesinde 'dikenli dantel böceği' (phyllomorpha laciniata) görüntülendi.

#2
Foto - Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği

Hemiptera (yarım kanatlı) türlerinden olan böcek, dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısı ile kayalık bir alanda görüntüledi.

#3
Foto - Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği

#4
Foto - Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği

#5
Foto - Şaşkınlık uyandırıyor! İşte dikenli dantel böceği

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