  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar

2023-04-14 13:58:36
Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar

Kenya’nın Nairobi kentinde yaşayan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Kenya ülkesinde çok büyük panik havası oluştu. Gizemli bir dini tarikatın üyelerinin günlerce ormanda yaşamaya zorlanmasından sonra açlık orucu tuttukları ortaya çıktı. Dünyada da bu olay yankılandı. Tarikatın hamlesini, yaptıkları adımları yakından takip eden yetkililer tarikat üyelerinden dördünün açlıktan hayatını ifade ettiler. Bu durum ülke genelinde binlerce insanı çok tedirgin etti, endişeye neden oldu. Şok edici bir olay olarak yorumladı. İşte son durum...

#1
Foto - Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar

TOPLU MEZAR KEŞFEDİLDİ! TUKO’da yer alan habere göre olaya ilişkin ortaya çıkan polis raporlarında, “Karume Fondo adındaki tarikatın iddia edilen üyelerinden bazılarının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Langobaya'daki Shakahola Ormanı'nda kimliği belirsiz bir yerde beyin yıkama kurbanlarının toplam 31 cesetten oluşan toplu sığ bir mezar keşfedildi” ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar

Gizemli tarikat üyelerini açlık orucuna zorlandı! Günlerce hiçbir şey yiyip içmeden ormanda kaldılar... Ülkede gündem yarattı, toplu mezar bulundu.

#3
Foto - Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar

Kenya basınında Karume Fondo olarak adı geçen dini tarikatın 11 üyesini ormanlık alanda ayin yapmaya zorlamasının sonrasında yaşanan olaylar ülkede geniş yankı uyandırdı. Ormanda aç ve susuz bir şekilde bırakılan tarikat üyelerinden 4’ü hayatını kaybederken aralarından kaçan bir kişinin durumu polise ihbar etmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Yerel haber kaynakları, tarikatın dini liderinin daha önce ebeveynleri yeni doğan bebeklerini öldürttüğü iddia edilen papaz Makenzie Nthenge olduğunu iddia etti.

#4
Foto - Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar

Papaz Nthenge’in bu ayın başında tutuklandığı ancak kefaletle serbest bırakıldığı söylendi. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirirken papazın şu anda firarı olduğu belirtildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun adı anons edilince tekbir sesleri yükseldi!
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun adı anons edilince tekbir sesleri yükseldi!

Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açılışa katılan Hüda Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kürsüye tekbirler eşliğinde çıktı...
İYİ Partili adayın FETÖ'ye övgü dolu sözleri ortaya çıkınca...
Siyaset

İYİ Partili adayın FETÖ'ye övgü dolu sözleri ortaya çıkınca...

Seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti Elazığ 1. sıra milletvekili adayı İrfan Sönmez'in geçmişte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i 'Allah dost..
Sen bu cesareti nereden aldın?
Gündem

Sen bu cesareti nereden aldın?

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, yüce dinimiz İslam'a ilişkin hadsizce ifadeler kullandı.
Fuat Uğur Millet İttifakı listelerindeki FETÖ'cüleri yazdı!
Medya

Fuat Uğur Millet İttifakı listelerindeki FETÖ'cüleri yazdı!

TV 100 yazarı Fuat Uğur, CHP ve İYİ Parti listelerinde FETÖ'cülerin olduğunu belirttiği yazısında, "Çünkü İttifak’ın adayı Kemal Kılıçdaroğl..
Bakan Soylu duyurdu! Türkiye yeni güne Diyarbakır'dan gelen haberle uyandı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Türkiye yeni güne Diyarbakır'dan gelen haberle uyandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 2135 güvenlik görevlisi ve 20 polis dedektör köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen 50’nci kökünü..
Kılıçdaroğlu çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu
Medya

Kılıçdaroğlu çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23