Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar

Kenya’nın Nairobi kentinde yaşayan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Kenya ülkesinde çok büyük panik havası oluştu. Gizemli bir dini tarikatın üyelerinin günlerce ormanda yaşamaya zorlanmasından sonra açlık orucu tuttukları ortaya çıktı. Dünyada da bu olay yankılandı. Tarikatın hamlesini, yaptıkları adımları yakından takip eden yetkililer tarikat üyelerinden dördünün açlıktan hayatını ifade ettiler. Bu durum ülke genelinde binlerce insanı çok tedirgin etti, endişeye neden oldu. Şok edici bir olay olarak yorumladı. İşte son durum...