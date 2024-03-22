Şaşkına çeviren karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bunu hiç kimse beklemiyordu… Ortalık yangın yerine döndü yine…

"Konuştukça batıyorlar, sussunlar bari" Feyyaz Uçar, açıklamalarına şöyle devam etti: Beşiktaş'ın maçına gelen ciddi bir kitle var, birçoğu Semih'i izlemeye geliyor. Konuştukça batıyorlar, sussunlar bari. En önemlisi bizim çocuğumuzun üzülmesi. Üzerine düşünülmemiş bile, 'İşte onları da alt takıma yollarız, oynarlar' şeklinde alınmış bir karar. Bunu bize daha net açıklamaları gerekirdi. Açıklamalar, yapılan şeyden daha kötü ve daha berbat. "Herhalde Semih'i Montella'ya iyi anlatmadılar" Vincenzo Montella hakkında konuşan Uçar, şu sözleri sarf etti: Biz konuyla ilgili milli takım görevlilerinden bazılarıyla kulüp düzeyinde görüşmeler yaptık, onlar da anlamamış zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Tatmin edici bir cevap alamadık. Montella'ya etki edebilecek bir üst akıl varsa bu daha da üzücü Türk insanı için. Orada bir teknik adam var, kararlarını inşallah o alıyordur. Herhalde Semih'i ona iyi anlatmadılar. Selçuk kardeşimiz (Şahin) var, Montella'nın yardımcısı. Bizim her maçımıza geliyordu Semih ve Mert için. Herhalde yeterince anlatamadı. "Tarih, Beşiktaş'ı hep haklı çıkarmıştır" Feyyaz Uçar, sözlerini şu şekilde noktaladı: Semih Kılıçsoy, şu an milli takımda oynayan kanat oyuncularının hepsinden daha iyi kanat oynar ve forvet oynayanların da hepsinden daha iyi bir golcüdür. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar zaman içinde. Tarih, Beşiktaş'ı hep haklı çıkarmıştır. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biridir Semih, sakın ola ki Avrupa Şampiyonası'nda bir hata yapmayın. Bunu bir Beşiktaş yöneticisi olarak değil, bir Türk evladı olarak söylüyorum.