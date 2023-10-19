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Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

2023-10-19 14:05:05
Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet Mor Menashe, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir" sözlerini alıntıladı. Linet’in İsrail'in hastaneye saldırıp yüzlerce Filistinliyi katletmesiyle ilgili tek bir şey paylaşmaması tepki çekti. İsrail asıllı Türk vatandaşı olan ünlü şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından "Hamas katildir" paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcının İsrail'in kanlı hastane saldırısından bahsetmemesi ise tepki çekti. Ünlü yapımcı Erol Köse Linet'i "Bu toplara hiç girme diyerek uyardı. Ünlü şarkıcının fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

#1
Foto - Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

İsrail asıllı Türk vatandaşı şarkıcı Linet, saldırılar ilk başladığı tarihten itibaren profilini karartmıştı. Ancak Linet dün Instagram hesabından dikkat çeke bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı "Hamas Filistinlilerin kuzeyden geçmesine izin vermiyor", "Hamas katildir" paylaşımlarını alıntıladı. Ölen İsraillilere ait fotoğrafları yayınlayan Linet, dün 500'den fazla insanın öldüğü hastane saldırılarıyla ilgili tek bir paylaşım yapmadı.

#2
Foto - Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Ünlü şarkıcının İsrail yönetimi yanlısı paylaşımı birçok kişinin tepkisini çekti. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, Linet'in ülkeden gitmesi gerektiğini söyleyerek şarkıcıya tepki gösterdi.

#3
Foto - Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Ünlü yapımcı Erol Köse ise "Bu ülkede servet edindiysen, bak binlerce linç mesajı geliyor senin adına. Bence bu topa hiç girme dostum" sözleriyle Linet'i uyardı. Öte yandan Linet'in paylaşımlarını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

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