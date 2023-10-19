Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet Mor Menashe, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir" sözlerini alıntıladı. Linet’in İsrail'in hastaneye saldırıp yüzlerce Filistinliyi katletmesiyle ilgili tek bir şey paylaşmaması tepki çekti. İsrail asıllı Türk vatandaşı olan ünlü şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından "Hamas katildir" paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcının İsrail'in kanlı hastane saldırısından bahsetmemesi ise tepki çekti. Ünlü yapımcı Erol Köse Linet'i "Bu toplara hiç girme diyerek uyardı. Ünlü şarkıcının fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.