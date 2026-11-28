Türkiye'nin, üç ülke arasında yeni tarafların katılımına ilişkin bir yol haritası bulunduğunu açıklamasının ardından sürecin uzun vadeli niteliği de yayında gündeme geldi. Mekke İttifakı'nın uzun vadeli bir oluşum olduğuna işaret eden el-Harbi, bu durumu NATO örneğiyle açıkladı: "NATO kurulduğunda daha güçlü bir yapıya sahipti. Üye sayısı genişleyerek 32 ülkeye ulaştığında ise ittifak içinde bir tür siyasi rekabet ve çıkar çatışmaları ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla üye sayısı sınırlı olduğunda ittifaklar her zaman daha güçlü olur. Özellikle de bu ittifakın görevi bölgesel bir düzen oluşturmak, istikrarın bozulmasını önlemek ve açıkça ifade etmek gerekirse İran ile İsrail'in bölgedeki müdahaleci politikalarını engellemektir." Bölgenin uzun yıllardır İran ve İsrail'in müdahaleleriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden el-Harbi, "Aynı zamanda siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ağırlığı bulunan, bölgesel güç dengesi oluşturabilecek güçlü bir blok da mevcut değildi. Bence Mekke İttifakı, ilk üç yıllık dönemde öncelikle bu hedeflere odaklanacak. Bu süre içinde Mısır dışında başka bir ülkenin ittifaka katılmayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu. KAYNAK: HABER7