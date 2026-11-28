Kahreden haber geldi: Ünlü din adamına suikast düzenlendi
Sünni din adamı Mevlevi Beşir Salihzehi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Salihzehi'nin ölüm haberi, İslam dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sünni din adamı Mevlevi Beşir Salihzehi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Salihzehi'nin ölüm haberi, İslam dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Sünni din adamı Mevlevi Beşir Salihzehi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre Salihzehi, eyalete bağlı Serbaz kentinde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının faillerinin henüz belirlenemediği aktarılırken İran makamlarının olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
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