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Sağlık
14
Çöpe atan bin pişman olur

2022-06-05 02:39:49
Çöpe atan bin pişman olur

Sarımsakların sap ve kabuklarının sağlığa olan faydalarını duyunca çöpe gönderenlerdenseniz pişman olacaksınız.

#1
Foto - Çöpe atan bin pişman! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor Bir numaları doğal antibiyotik kaynağı sarımsak, vücudumuzda inanılmaz faydalara eşilk ediyor.

Çöpe atan bin pişman! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor Bir numaları doğal antibiyotik kaynağı sarımsak, vücudumuzda inanılmaz faydalara eşilk ediyor.

#2
Foto - Hem çiğ hem pişmiş hali ile yemeklerin lezzetini arttıran ve ilaç kadar etkili bir enfeksiyon karşıtı olan sarımsak, genellikle soyulup tüketiliyor.

Hem çiğ hem pişmiş hali ile yemeklerin lezzetini arttıran ve ilaç kadar etkili bir enfeksiyon karşıtı olan sarımsak, genellikle soyulup tüketiliyor.

#3
Foto - Dişlerini ayırıp sapını ve kabuklarını çöpe attığımız sarımsak, aslında dışında da bir o kadar şifa barındırıyor.

Dişlerini ayırıp sapını ve kabuklarını çöpe attığımız sarımsak, aslında dışında da bir o kadar şifa barındırıyor.

#4
Foto - Peki sarımsak kabukları ne işe yarar, neye iyi gelir? Sarımsak kabuğundan ne yapılır? Sarımsak çöpleri nasıl değerlendirilir? İşte bilmeniz gerekenler...

Peki sarımsak kabukları ne işe yarar, neye iyi gelir? Sarımsak kabuğundan ne yapılır? Sarımsak çöpleri nasıl değerlendirilir? İşte bilmeniz gerekenler...

#5
Foto - Sarımsak kabuğunun faydaları Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları ve sapları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip

Sarımsak kabuğunun faydaları Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları ve sapları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip

#6
Foto - Uzmanlar, kabukların atılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Sarımsağın kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan

Uzmanlar, kabukların atılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Sarımsağın kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

#7
Foto - Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan

Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan "quercetin, yaşlanmaya, ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunarak iltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı oluyor.

#8
Foto - Sarımsak kabuklarını değerlendirme yolları

Sarımsak kabuklarını değerlendirme yolları

#9
Foto - Sarımsak kabuklarını kolayca tüketmenin bir çok farklı yöntemi var.

Sarımsak kabuklarını kolayca tüketmenin bir çok farklı yöntemi var.

#10
Foto - Sarımsak kabuğu çayı demleyebilirsiniz.

Sarımsak kabuğu çayı demleyebilirsiniz.

#11
Foto - Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz.

Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz.

#12
Foto - Sarımsak kabuklarını kaynatıl süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

Sarımsak kabuklarını kaynatıl süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

#13
Foto - Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.

Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.

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