  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
16
Sarımsağı baş parmağınıza sarıp bekletirseniz...

2022-03-25 04:57:33
Sarımsağı baş parmağınıza sarıp bekletirseniz...

Sarımsağı baş parmağınıza sararak öksürükten kurtulmak mümkün.

#1
Foto - Akupunkturun özellikle ağrılar üzerindeki olumlu etkisi artık tıp dünyasında da kabul görüyor.

Akupunkturun özellikle ağrılar üzerindeki olumlu etkisi artık tıp dünyasında da kabul görüyor.

#2
Foto - Güney Koreli Profesör Park Jae Woo, akupunktur tekniklerini ve Çin tıbbını örnek alarak bir yöntem geliştirdi: Su Jok Akupunktur...

Güney Koreli Profesör Park Jae Woo, akupunktur tekniklerini ve Çin tıbbını örnek alarak bir yöntem geliştirdi: Su Jok Akupunktur...

#3
Foto - Korece su el, jok ise ayak anlamına geliyor. Kore akupunturu olarak bilinen ve uygulayanlar tarafından oldukça faydası görülen Su Jok terapi; bitki tohumlarıyla insan bedenine hizmet eden bir tedavi yöntemi diyebiliriz.

Korece su el, jok ise ayak anlamına geliyor. Kore akupunturu olarak bilinen ve uygulayanlar tarafından oldukça faydası görülen Su Jok terapi; bitki tohumlarıyla insan bedenine hizmet eden bir tedavi yöntemi diyebiliriz.

#4
Foto - Hepimiz bitki çaylarını ve neye iyi geldiğini araştırır, düzenli aralık içmeye gayret ederiz.

Hepimiz bitki çaylarını ve neye iyi geldiğini araştırır, düzenli aralık içmeye gayret ederiz.

#5
Foto - İşte bu bitkilerin kendileri ve çayları kadar tohumları da tedavi edici özelliğe sahip.

İşte bu bitkilerin kendileri ve çayları kadar tohumları da tedavi edici özelliğe sahip.

#6
Foto - Sukoj terapide bitki tohumlarını içmek yerine akupunktur noktalarına uygulanıyor. Bir nevi tohum terapi de denilebilir.

Sukoj terapide bitki tohumlarını içmek yerine akupunktur noktalarına uygulanıyor. Bir nevi tohum terapi de denilebilir.

#7
Foto - Tohum tedavisi Terapi sırasında el ve ayakta ağrıyan organı temsil eden bölgeye uygun görülen tohum yapıştırılıyor.

Tohum tedavisi Terapi sırasında el ve ayakta ağrıyan organı temsil eden bölgeye uygun görülen tohum yapıştırılıyor.

#8
Foto - Tohum ortalama 8-24 saat o bölgede muhafaza ediliyor.

Tohum ortalama 8-24 saat o bölgede muhafaza ediliyor.

#9
Foto - Tohum vücutta olduğu süre boyunca yarım saat bir üzerine bastırılması öneriliyor.

Tohum vücutta olduğu süre boyunca yarım saat bir üzerine bastırılması öneriliyor.

#10
Foto - Bu sayede hem akupresür etkisi oluşturuyor hem de tohumlar vücuttaki toksinleri alarak hastayı rahatlatıyor.

Bu sayede hem akupresür etkisi oluşturuyor hem de tohumlar vücuttaki toksinleri alarak hastayı rahatlatıyor.

#11
Foto - Öksürüğün çaresi Sujok sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor.

Öksürüğün çaresi Sujok sarımsak yöntemi sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor.

#12
Foto - Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür.

Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür.

#13
Foto - Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur. Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.

Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur. Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.

#14
Foto - Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak önerilmektedir. Sarılan sarımsaklar elde 8 saat kadar kalır.

Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak önerilmektedir. Sarılan sarımsaklar elde 8 saat kadar kalır.

#15
Foto - Her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulur. Kısa sürede öksürüğü kestiği düşünülmektedir.

Her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulur. Kısa sürede öksürüğü kestiği düşünülmektedir.

Sahil Güvenlik Uçağı keşfetti! Muğla'da hareketli anlar
Gündem

Sahil Güvenlik Uçağı keşfetti! Muğla'da hareketli anlar

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespite dilen lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı. ..
Biden yönetiminden Mehmet Öz'e ültimatom! Ya istifa et ya da...
Dünya

Biden yönetiminden Mehmet Öz'e ültimatom! Ya istifa et ya da...

ABD'de Joe Biden yönetimi, Senatörlük yarışına giren Mehmet Öz'e mektup göndererek, ABD Başkanlığı Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki g..
Motorin neden benzinden daha pahalı hale geldi?
Ekonomi

Motorin neden benzinden daha pahalı hale geldi?

Enerji Uzmanı Mehmet Kara, motorinin benzine göre çok daha yüksek oranda zamlanarak litre fiyatının benzinden yüksek hale gelmesinin sebebin..
Türkiye, Fransa ve İtalya'dan kritik karar
Gündem

Türkiye, Fransa ve İtalya'dan kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirec..
Putin'den, ABD'ye yaptırım misillemesi: Doların yerine geçecek parayı açıkladı!
Gündem

Putin'den, ABD'ye yaptırım misillemesi: Doların yerine geçecek parayı açıkladı!

Rus parlamentosu Bütçe Komitesi Başkanı Zavalnıy, "dost olan ülkelerle" enerji ticaretini yerel para veya gerekirse Bitcoin'le yapacaklarını..
Rusya'ya ağır darbe! Böyle imha edildi.
Dünya

Rusya'ya ağır darbe! Böyle imha edildi.

Ukrayna ordusu Rusya'ya ait çıkarma gemisi olan Orsk'u imha etti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay