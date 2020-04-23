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Sarhoş vatandaş sokağa çıkıp ambulansa otostop çekti

2020-04-23 16:12:00
Sarhoş vatandaş sokağa çıkıp ambulansa otostop çekti

Alkollü halde sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti

#1
Foto - Denizli'de, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan Barış A. (25), yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi. Polis, Barış A.'yı, 3 bin 150 lira para cezası kesip, evine bıraktı.

Denizli'de, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan Barış A. (25), yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi. Polis, Barış A.'yı, 3 bin 150 lira para cezası kesip, evine bıraktı.

#2
Foto - Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A., sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A., sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı.

#3
Foto - Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A., evine dönmek için otostop çekmek istedi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A., evine dönmek için otostop çekmek istedi.

#4
Foto - Yol ortasına oturan Barış A., bir ambulansı da otostop çekerek, durdurmak istedi.

Yol ortasına oturan Barış A., bir ambulansı da otostop çekerek, durdurmak istedi.

#5
Foto - Barış A.'ya devriye gezen polis ekipleri, müdahale etti.

Barış A.'ya devriye gezen polis ekipleri, müdahale etti.

#6
Foto - Oturduğu yerden kaldırılan Barış A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Barış A., polis ekiplerince evine bırakıldı.

Oturduğu yerden kaldırılan Barış A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Barış A., polis ekiplerince evine bırakıldı.

#7
Foto - Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Barış A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek,

Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Barış A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek, "Eve gidemiyorum. Sarhoşum. Otostop çekip eve gitmeye çalışıyorum.

#8
Foto - Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı.

Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı.

#9
Foto - Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım

Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım" dedi.

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