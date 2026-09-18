  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmı! Ruslar keşfetti, Türkler isim verdi! Türk Bilim insanı çalışmaya başladı! Dünya gözünü o ilimize çevirdi Uzun süredir kayıplardaydı! Görevden ayrılan eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakın nerede ortaya çıktı Trabzon’da palamut bereketi! 1 Eylül’den bu yana 1.300 ton avlandı Sarı altın Müşküle üzümünde hasat başladı Azmiyle herkese örnek oldu! Telefonunu burnuyla kullanıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı

MİLGEM 6-12’nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında Sedef Tersanesi’nde inşası sürdürülen 3’üncü İstif Sınıfı Fırkateyn TCG İZMİT için Deniz Kabul Testleri resmen başladı. İlk gemisi TCG İstanbul'un ardından seri üretimdeki birden fazla geminin eş zamanlı olarak test edildiği süreçte, bu yılın sonuna kadar 3 fırkateynin Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. İlk gemilerden farklı olarak dikey atım lançer sistemi ve seyir füzesi atım kabiliyetine sahip olacak 7 yeni fırkateyn, Türkiye'nin deniz savunmasındaki caydırıcılığını en üst seviyeye taşıyor.

#1
Foto - Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı

İSTİF Sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi TCG İSTANBUL (F-515), Ocak 2024’te Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. Serinin devamı niteliğindeki İZMİR, İZMİT ve İÇEL fırkateynlerinin inşası, STM ve Anadolu, Sedef ile Sefine Tersanelerinin oluşturduğu TAİS Ortak Girişimi tarafından yürütülüyor.

#2
Foto - Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı

MİLGEM Projesi’nin 6’ncı gemisi F-516 İZMİR, 10 Ağustos’ta ilk Deniz Kabul Testlerine başlamıştı; İZMİT’in testlerinin başlamasıyla birlikte, seri üretimdeki birden fazla geminin eş zamanlı test aşamasında olduğu görülüyor.

#3
Foto - Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı

3 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn’in bu yılın sonuna kadar Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Halihazırda 7 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn için inşa faaliyetleri eş zamanlı devam ediyor. Bu 7 gemi, ilk gemi TCG İSTANBUL’dan farklı olarak; dikey atım lançer sistemi ile seyir füzesi atım kabiliyetine sahip olacak.

#4
Foto - Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı

Gemilerden 2 adedi ise Endonezya’ya ihraç edilecek. İhraç edilecek gemilerin yerlerine ise yenileri inşa edilecek. İSTİF Sınıfı Fırkateyn, MİLGEM Projesi’nin ikinci fazı olarak, ADA Sınıfı Korvet tasarımının boyu uzatılıp ilave silah sistemleri eklenerek geliştirilen, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn sınıfıdır.

#5
Foto - Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı

Sınıfın ilk gemisi TCG İSTANBUL (F-515)‘un 3 Temmuz 2017’de inşasına başlanmış, 23 Ocak 2021’de denize indirilmiş ve 19 Ocak 2024’te Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmiştir. Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen ilk Türk fırkateynidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti
Gündem

Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti

CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, kürsüden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!
Aktüel

Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet tarafından gıda sektörüne yönelik yürütülen operasyonun 394 sayfalık soruşturma rap..
Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun
Dünya

Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı’ndaki gerilim karşısında ABD’den somut adımlar istedi. Zube, İran’ın ..
Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapn..
Kızını özel okuldan alıp İmam Hatip'e yazdırdı bakın neler oldu!
Yaşam

Kızını özel okuldan alıp İmam Hatip'e yazdırdı bakın neler oldu!

Kızını özel okuldan alarak İmam Hatip okuluna kaydettiren bir babanın, okulun ilk günü çıkışında kızıyla yaptığı sohbet sosyal medyada günde..
İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23