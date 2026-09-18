Türk mühendisliğinden dev zafer: İstif sınıfı fırkateynlerin seri üretiminde kritik eşik aşıldı
MİLGEM 6-12’nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında Sedef Tersanesi’nde inşası sürdürülen 3’üncü İstif Sınıfı Fırkateyn TCG İZMİT için Deniz Kabul Testleri resmen başladı. İlk gemisi TCG İstanbul'un ardından seri üretimdeki birden fazla geminin eş zamanlı olarak test edildiği süreçte, bu yılın sonuna kadar 3 fırkateynin Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. İlk gemilerden farklı olarak dikey atım lançer sistemi ve seyir füzesi atım kabiliyetine sahip olacak 7 yeni fırkateyn, Türkiye'nin deniz savunmasındaki caydırıcılığını en üst seviyeye taşıyor.