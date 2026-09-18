Her yerden altın fışkırıyor: İşte Türkiye'de en çok altın çıkan dereler!

Son dönemde sosyal medyada akarsu yataklarında altın arayan vatandaşların yayılmasıyla birlikte “derelerde altın var mı?”, “Türkiye’de hangi derelerde altın bulunuyor?” ve “kırıntı madenciliği nedir?” gibi sorular trendlere girdi. Kırıntı madenciliği ile ilgilenenlerin sayısı arttıkça konuya olan merak da canlandı. Ülkemizde bazı akarsu ve dere yataklarında doğal yollarla taşınmış altın parçalarının bulunduğu biliniyor. Bu oluşumlara plaser (kırıntı) altın deniliyor.