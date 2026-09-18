Her yerden altın fışkırıyor: İşte Türkiye'de en çok altın çıkan dereler!
Doğal yollarla akarsularda ortaya çıkan altın parçacıkları, son dönemde altın madenciliğine ilgiyi artırdı. Peki Türkiye'de en çok hangi derelerden altın çıkıyor?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğal yollarla akarsularda ortaya çıkan altın parçacıkları, son dönemde altın madenciliğine ilgiyi artırdı. Peki Türkiye'de en çok hangi derelerden altın çıkıyor?
Son dönemde sosyal medyada akarsu yataklarında altın arayan vatandaşların yayılmasıyla birlikte “derelerde altın var mı?”, “Türkiye’de hangi derelerde altın bulunuyor?” ve “kırıntı madenciliği nedir?” gibi sorular trendlere girdi. Kırıntı madenciliği ile ilgilenenlerin sayısı arttıkça konuya olan merak da canlandı. Ülkemizde bazı akarsu ve dere yataklarında doğal yollarla taşınmış altın parçalarının bulunduğu biliniyor. Bu oluşumlara plaser (kırıntı) altın deniliyor.
Akarsuların taşıdığı kum ve çakıllar arasında birikebilen altın parçaları, özellikle kırıntı madenciliğine ilgi duyanların dikkatini çekiyor. Peki, Türkiye'de hangi akarsularda altın bulunur? Hangi derelerde altın vardır? İşte, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından araştırılan yerler...
Sart Çayı – Salihli, Manisa Türkiye’de plaser altın denildiğinde öne çıkan bölgelerden biri Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sart Çayı ve çevresi. MTA, Salihli-Sart bölgesini Türkiye’nin bilinen plaser altın yatakları arasında gösteriyor.
Gördes Çayı – Gördes, Manisa Manisa’nın Gördes ilçesi ve çevresindeki dere yatakları da plaser altın araştırmalarıyla dikkat çekiyor. MTA kayıtlarında Gördes yöresi dere plaserleri üzerine teknolojik değerlendirme çalışmalarının bulunduğu görülüyor.
Şapçı Deresi – Demirci, Manisa Manisa’nın Demirci ilçesindeki Şapçı Deresi, MTA’nın plaser oluşumlarına yönelik çalışmalarında adı geçen akarsulardan biri. Kurumun kayıtlarında Demirci-Köseler-Şapçı Deresi plaserleri üzerine zenginleştirme çalışmaları yer alıyor.
Rahmanlar Deresi – Ödemiş, İzmir İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Rahmanlar Deresi de plaser altın araştırmaları kapsamında değerlendirilen alanlar arasında bulunuyor.
Karadoğan çevresindeki dere yatakları – Ödemiş, İzmir Ödemiş'in Karadoğan çevresindeki dere yatakları da plaser oluşumları açısından araştırılmış bölgelerden biri.
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