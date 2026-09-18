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Yağız Sabuncuoğlu da gözaltında!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yağız Sabuncuoğlu da gözaltında!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 ünlü hakkında başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü futbol muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alındı.

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Foto - Yağız Sabuncuoğlu da gözaltında!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

#2
Foto - Yağız Sabuncuoğlu da gözaltında!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

#3
Foto - Yağız Sabuncuoğlu da gözaltında!

Sabuncuoğlu ile birlikte aralarında oyuncu, şarkıcı, eski futbolcu ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.

#4
Foto - Yağız Sabuncuoğlu da gözaltında!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda tanınan bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettiklerine yönelik makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği bildirildi.

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