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Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! O isimler görevden alındı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! O isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! O isimler görevden alındı

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, yerine Cihat Erce İşbaşar getirildi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına Fatih Dulkan atandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! O isimler görevden alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan AR-GE Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ'ın ataması yapıldı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! O isimler görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevinden alınırken, yerine Hikmet Güneş getirildi. Bakanlığın Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.

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