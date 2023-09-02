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Dünya
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Saola Tayfunu o ülkeye ulaştı

2023-09-02 19:30:22
Saola Tayfunu o ülkeye ulaştı

Çin’i bu yıl etkisi altına alan 9’uncu tayfun olan Saola Tayfunu, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyılarına ulaştı.

#1
Foto - Saola Tayfunu o ülkeye ulaştı

Çin’e bağlı Makao ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ni dün geceden itibaren etkisi altına alan Saola Tayfunu, hayatı olumsuz etkiledi. Hong Kong’da yaklaşık 500 uçuş iptal edilirken, yüzlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı. Kaldırımda yürüyen bir kadın, tayfunun etkisiyle yere düşüp sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

#2
Foto - Saola Tayfunu o ülkeye ulaştı

Hong Kong’un ardından Çin anakarasına doğru ilerleyen tayfun, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine ulaştı. Guangdong meteoroloji gözlem biriminden yapılan açıklamada, tayfunun eyalete bağlı Zhuhai kentinin kıyı kesimini yerel saatle 03.30 sıralarında vurduğu belirtildi. Tayfunun şiddetiyle çok sayıda ağaç yollara ve araçların üzerine devrildi. Shenzhen kentinde bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

#3
Foto - Saola Tayfunu o ülkeye ulaştı

Tayfun öncesi eyaletteki 780 bin kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği, 80 binden fazla balıkçı teknesinin de limanlara döndüğü öğrenildi. Ayrıca eyaletteki 13 kentte okulların açılış tarihleri ertelendi.

#4
Foto - Saola Tayfunu o ülkeye ulaştı

Saola Tayfunu’nun eyaletin güney ve kıyı kesimlerindeki etkisinin yarın da sürmesi bekleniyor.

#5
Foto - Saola Tayfunu o ülkeye ulaştı

Tayvan’da ise Haikui Tayfunu için uyarı yayımlandı. Haikui Tayfunu’nun yarın Tayvan’ın güneydoğu kıyılarına ulaşması ve hafta boyunca ada genelinde şiddetli yağışlara yol açması bekleniyor.

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