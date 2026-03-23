Uzmandan kritik açıklama: Vakalar arttı! Kendi kendinize ilaç kullanmayın, zehir olmasın
Şanlıurfa'da son günlerde çocuklara görülen kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetleri artarken uzmanı ortaya çıkan tablo sonrası uyarılarda bulundu.
Şanlıurfa'da son günlerde çocuklara görülen kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetleri artarken uzmanı ortaya çıkan tablo sonrası uyarılarda bulundu.
Şanlıurfa’da son günlerde çocuklarda kusma, ishal ve yüksek ateş şikayetleri artış gösteriyor. Yaşanan bu artış aileleri tedirgin ederken uzman isim bu belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini belitti.
Özel Metrolife Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Bulut, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Özellikle viral ve bakteriyel enfeksiyonların bu dönemde sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Ali İhsan Bulut, "Kusma ve ishal ile seyreden hastalıklarda en büyük risk 'dehidratasyon' dediğimiz vücudun susuz kalmasıdır. Eğer çocuk ağızdan sıvı alamıyorsa, halsizliği artmışsa ve idrar çıkışı azalmışsa mutlaka bir çocuk sağlığı uzmanına başvurulmalıdır" dedi. Dr. Bulut, ailelerin evde kendi başlarına ilaç (özellikle antibiyotik veya ishal durdurucu) kullanmamaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Ateşin 38 derecenin üzerine çıkması, karın ağrısının şiddetlenmesi ve kusmanın durmaması durumunda profesyonel tıbbi destek şarttır. Erken müdahale, damar yoluyla sıvı desteği veya uygun tedaviyle çocuğun hızla toparlanmasını sağlar". Şanlıurfa’nın çocuk sağlığı alanında referans merkezi olduklarını hatırlatan Dr. Ali İhsan Bulut, hastanede 5 çocuk sağlığı uzmanının yanı sıra çocuk cerrahisi ve çocuk kardiyolojisi branşlarının da bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Dr. Bulut, "Hastanemiz bünyesindeki güçlü akademik ve uzman kadro sayesinde, her türlü çocuk hastalığında multidisipliner bir yaklaşım sunabiliyoruz" dedi. Ailelerin özellikle el hijyenine dikkat etmesi ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden uzman görüşü alması gerektiği hatırlatıldı.
