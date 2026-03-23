Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'ndan İtiraf, şok sözler!

Haber Merkezi

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edilirken yeni detaylar gelmeye devam ediyor... Kimseyi azmettirmediğini savunan Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" dedi.

19 Mart günü meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle beraber Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

İddiaya göre süreç, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlayan süreçte olan arabulucu olarak devreye giren Kubilay Kundakçı'ya olmuştu. Saldırının, olay yerine çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı düzenleyen kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edilmişti.

Operasyonlar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yakalandı. Geçtiğimiz saatlerde Emrullah Erdinç'in haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinin bir kısmı ortaya çıkmış ve Aleyna'nın ifadesi boyunca “Kimseyi azmettirmedim, Kaan’ın ölümünden dolayı üzgünüm” sözlerini tekrarladığı iddia edilmişti.

Emrullah Erdinç'in haberine göre Kalaycıoğlu'nun ifadesiyle ilgili tüyler ürperten yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Erdinç'in özel haberine göre Kalaycıoğlu ifadesinde, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası şoka girdiğini ve katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun arabada bıraktığı silahı kendi kalbine doğrulttuğu dile getirdi... "KÖPEĞİNİ VERMEYE GİTTİK, CANBAY'I GÖRÜNCÜ ALAATTİN ARACA DOĞRU ATEŞ ETTİ" Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" ifadelerini kullandı.

nasıl ifade değilmi

biz asiretiz istediğimiz yaparız dememişler nasıl değişik ifade değilmi ::)))
