Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'ndan İtiraf, şok sözler!
İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edilirken yeni detaylar gelmeye devam ediyor... Kimseyi azmettirmediğini savunan Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" dedi.