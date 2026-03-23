Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'ndan İtiraf, şok sözler!

Emrullah Erdinç'in haberine göre Kalaycıoğlu'nun ifadesiyle ilgili tüyler ürperten yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Erdinç'in özel haberine göre Kalaycıoğlu ifadesinde, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası şoka girdiğini ve katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun arabada bıraktığı silahı kendi kalbine doğrulttuğu dile getirdi... "KÖPEĞİNİ VERMEYE GİTTİK, CANBAY'I GÖRÜNCÜ ALAATTİN ARACA DOĞRU ATEŞ ETTİ" Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" ifadelerini kullandı.