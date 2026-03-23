SON DAKİKA
Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!
Ekonomi
Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Küresel piyasalarda gözler emtia fiyatlarına çevrilirken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günü şok bir düşüşle kapattı.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Önceki kapanışa göre yüzde 8,7 oranında değer kaybeden altının kilogramı 6 milyon 500 bin lira seviyesine gerilerken, uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 480 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120,44 puan artarak 13.168,16 puandan kapandı.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

BIST 100 endeksi, güne 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puandan başladı.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Gün içinde en düşük 12.632,41 puanı, en yüksek 13.168,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 13.168,16 puandan tamamladı.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 1204,53 puan ve yüzde 1,38 artışla 15.051,56 puandan kapandı.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,47, hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,72 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

- ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 480 DOLAR Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 480 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 8,7 düşüşle 6 milyon 500 bin lira oldu.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,24, bileşik getirisi yüzde 44,30 seviyesinde gerçekleşti.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2126, satışta 44,3897 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,1016, satışta 44,2783 lira olarak belirlemişti.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1628, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,223 düzeyinde seyrediyor.

Foto - Altın piyasasında dev dalgalanma! Kilogram fiyatında sert düşüş yaşandı!

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 12,5 azalışla 94,4 dolardan işlem görüyor.

Vatanım

İnşallah sıfıra düşer
