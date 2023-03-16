2023-03-16 21:06:59 Şanlıurfa'da sel yolu bu hale getirdi
Şanlıurfa’da 15 Mart’ta etkili olan sağanak yağışın ardından Eyyübiye ilçesinde yol çöktü. Selin yuttuğu yol trafiğe kapatıldı.
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Şanlıurfa’da 15 Mart’ta etkili olan sağanak yağışın ardından Eyyübiye ilçesinde yol çöktü. Selin yuttuğu yol trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel sonrası Eyyübiye ilçesinde çöken yol trafiğe kapatıldı.
Sağanağın ardından derelerin taşması sonucu selin etkili olduğu ilçede, Buhara Mahallesi'ndeki çift yönlü yolun bir bölümü çöktü.
Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşan, asfaltında da yarıklar görülen yol, çevresine güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, sel nedeniyle suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan çok sayıda araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine bindiği görüldü.
Otopark önünde araç sahiplerinin bekleyişi ise sürüyor. Araç sahiplerinden Abdullah Badılı, dün sabahtan bu yana beklediklerini ifade ederek, "Yapacak bir şey yok. 2 gündür suyun çekilmesini bekliyorum." dedi.
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