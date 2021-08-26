  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Şanlıurfa'da panik! 'Helikopter tellere takıldı'

2021-08-26 13:46:53
Şanlıurfa'da panik! 'Helikopter tellere takıldı'

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yaşandı.

#1
Foto - Yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran bir helikopter gören vatandaşlar, helikopterin tellere takıldığını zannetti.

Yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran bir helikopter gören vatandaşlar, helikopterin tellere takıldığını zannetti.

#2
Foto - Helikopterin tellere takılıp kurtulamadığını düşünen vatandaşlar, büyük panik ve korku yaşadı. Acil durum ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetmeye başladı.

Helikopterin tellere takılıp kurtulamadığını düşünen vatandaşlar, büyük panik ve korku yaşadı. Acil durum ekiplerine bilgi veren vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetmeye başladı.

#3
Foto - Yüksek gerilim hatlarına bakım yaptığı tespit edildi Bir süre kayıt alan vatandaşlar, helikopterin elektrik hattı boyunca hareket etmeye başladığını gördü. Yerleşim yerine yaklaşan helikopterin yüksek gerilim hattı tellerine sıvı bir madde sıktığı görüldü. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait olduğu öğrenilen helikopterin, elektrik tellerinin bakım ve temizliğini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yüksek gerilim hatlarına bakım yaptığı tespit edildi Bir süre kayıt alan vatandaşlar, helikopterin elektrik hattı boyunca hareket etmeye başladığını gördü. Yerleşim yerine yaklaşan helikopterin yüksek gerilim hattı tellerine sıvı bir madde sıktığı görüldü. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait olduğu öğrenilen helikopterin, elektrik tellerinin bakım ve temizliğini gerçekleştirdiği öğrenildi.

#4
Foto - Helikopterin düşeceğini zannettiklerini ve korku yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Erdal Karagöz, helikopterin temizlik çalışması yaptığını öğrendikten sonra rahatladıklarını söyledi.

Helikopterin düşeceğini zannettiklerini ve korku yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Erdal Karagöz, helikopterin temizlik çalışması yaptığını öğrendikten sonra rahatladıklarını söyledi.

'P!NÇ' Oğuzhan Uğur'a, İsmailağa Cemaati'nden 'muhteşem' cevap! 'Biraz içimiz soğusun' dedi ve paylaştı
Gündem

'P!NÇ' Oğuzhan Uğur'a, İsmailağa Cemaati'nden 'muhteşem' cevap! 'Biraz içimiz soğusun' dedi ve paylaştı

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoglu’nun torunu Abdulhâlık Ustaosmanoğlu, Ergenekon çetesinden yıllarca cezaevinde kalan Hasan ..
Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides sevenler dikkat! Diyanet flaş duyuru
İSLAM

Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides sevenler dikkat! Diyanet flaş duyuru

Diyanet İşleri Başkanlığı balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının haram olduğunu duyurdu..
'Az önce Tarım Bakanı aradı, 'kızdım bağırdım' demişti! MHP'li başkandan Öztürk Yılmaz'a 'Ziya' göndermesi
Siyaset

'Az önce Tarım Bakanı aradı, 'kızdım bağırdım' demişti! MHP'li başkandan Öztürk Yılmaz'a 'Ziya' göndermesi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın, memleketi Ardahan ziyaretinde kullandığı, "Bugün, bu kuraklıkla ilgili, Tarım Bakanı aradı b..
Flaş açıklama: Zorunlu PCR testine karşı 'sivil itaatsizlik' kararı!
Gündem

Flaş açıklama: Zorunlu PCR testine karşı 'sivil itaatsizlik' kararı!

EĞİTİM MİL-SEN, eğitimde getirilen zorunlu PCR testine karşı eylem yapma kararı aldı. Mahkemeye başvuracağını açıklayan EĞİTİM MİL-SEN, huku..
Aşı olmadığını açıklayan Bilim Kurulu üyesini hatırlattı!
Korona Virüs

Aşı olmadığını açıklayan Bilim Kurulu üyesini hatırlattı! "Vatandaşların böyle bir hakkı yok mu?"

Antikorlarını gerekçe göstererek aşı olmadığını açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamasını hatırlatan Gazeteci Mehme..
İstanbullular dikkat! Tam 900 gün sürecek
Gündem

İstanbullular dikkat! Tam 900 gün sürecek

İstanbul'da Avrupa ile Anadolu Yakası'nı birleştiren köprülerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün sürecek olan tadilat çalı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay