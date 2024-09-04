Şanlıurfa'da dünyayı sallayan keşif! Bölge apar topar güvenlik şeridiyle kapatıldı

Tabii bunlar nadir oluşumlardır. Her yerde bunları görmek mümkün değildir. Göbeklitepe ilimiz açısından önem arz eden bir yer tabii ki bu tarihi bir mirastır ama burada bulunmuş olan bu sütunlar jeolojik bir miras olarak burada doğal bir miras olarak burada önem arz ediyor. Nadir olmaları hasebiyle de dediğim gibi ilgi çeken yerlerdir. Takaron'a yakın bir alan içerisinde keşfedilmiş olması, Nemrut'a giden yol üzerinde olması ki bu alanlar, turistlerin sık sık gitmiş oldukları, ziyaret etmiş olduğu yerlerdir. Bu alan içerisinde bulunmuş olması da yine dediğim gibi turizme kazandırılması bakımından önem arz eden bir özelliktir. Burada ilk olarak yapılması icap eden şey koruma altına alınmasıdır. Yol çalışmalarında keşfedilen bir yer, kısmen de olsa burada bir tahribat söz konusu olmuş. İlk yapılması hicab eden şey, bu çalışmaların burada durdurulmuş olması ve ondan sonra bir korumanın burada gerçekleştirmiş olması, bilim adamlarının, tarihçi olur, coğrafyacı olur, bir ekiple burada bir çalışmanın gerçekleştirilmesi icap ediyor. Ondan sonra koruma altına alınması gerekiyor. En önemlisi jeosit olarak bu alanın ilan edilmesi, turizm açısından yine ondan sonra tabiatta böyle nadir görülen oluşumların koruma altına alınması önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.