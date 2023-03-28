Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

Tarihi hamam ve arazi değerleri 7,5 milyon dolar civarında tahmin edilen 2 alanla ilgili tapu sahipleri adına hem maliye, hem de belediyeye 1950 yılından itibaren geçerli olması nedeniyle tüm vergilerinin ödenmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Faruk Keleş, toplamda vergilerin 1,5 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Keleş, "Öncesinde veraset ve emlak vergileri olmadığı için 1950 itibarıyla tüm vergilerin ödemesi yapılacak. Ardından harabeye dönüşen Çardaklı Hamamı'nın restorasyonu planlanıyor. Eski konak alanının da şu an kullanımda olması nedeniyle isterse Fatih Belediyesi'ne kamulaştırılması, istemez ise tapu sahiplerine teslimini talep edeceğiz" dedi. Hüseyin Ağa'nın mirasçılarının Küçük Ayasofya Camii haziresi içerisindeki diğer ada-parsellerde devam eden 37 tapu davası daha bulunduğunu açıklayan Keleş, "Bir kısmı ifraz (taşınmazın birden fazla parsele ayrılması) görmüş bir kısmı da kayyum tarafından mahkeme kararlarıyla üçüncü şahıslara satılmış ve üzerlerine daire yapılmış. Bu 37 tapu davasıyla alakalı mahkeme süreçlerinin önümüzdeki günlerde Hüseyin Ağa'nın mirasçıları lehine sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.