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Yaşam
9
Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

2023-03-28 11:37:46
Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

2. Beyazıt Dönemi’nde Harem Dairesi ağalarından olan Hüseyin Ağa’nın 7,5 milyon dolarlık mirasıyla ilgili başlatılan 63 yıllık dava sonuçlandı.

#1
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

İstanbul'da 2'nci Beyazıt dönemi Darüssaade (Harem Dairesi) ağalarından Hüseyin Ağa'nın, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki Çardaklı Hamamı ile yıkılmış konak alanının tapusu, torunlarının 63 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonunda, 16 hissedar adına 24 Mart 2023 itibarıyla tescil edildi. İki yerin değerinin 7,5 milyon dolar civarında olduğu kaydedildi. Sultan 2'nci Beyazıt döneminde 1510 yılında başı kesilip öldürülen ve 'Kesikbaş' olarak da anılan Hüseyin Ağa'nın, Fatih ilçesi İsak Paşa Mahallesi'nde kiliseden camiye dönüştürdüğü Küçük Ayasofya Camii'nin haziresi içinde bulunan Çardaklı Hamamı ve yıkılan eski konağının bulunduğu alanla ilgili 63 yıldır süren tapu veraset davaları karara bağlandı.

#2
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

1960 yılında Hüseyin Ağa'nın torunlarından Fatma Güzin (Ataman) Kitaplı'nın sandıkta bulduğu Osmanlıca bir belgenin tapu olduğunun ortaya çıkması üzerine, o yıllarda başlatılan tapu veraset davası, Kitaplı'nın ölümünden sonra, ailenin diğer bireyleri tarafından devam ettirildi.

#3
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

Osmanlı dönemine ait tapuların mirasçılarıyla ilgili birçok davaya danışmanlık yapan avukat Gülen Dokuzoğlu Can tarafından, Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçı adına, 2019 ve 2020 yıllarında Isparta Sulh Hukuk mahkemelerine toplam 12 mirasçılık tespit davası açıldı. Dava konusu, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki, 1503 yılında Hüseyin Ağa tarafından inşa ettirilen Çardaklı Hamamı ve küçük bahçesiyle Hüseyin Ağa'nın yaklaşık 80 yıl önce yıkıldığı tahmin edilen konağının bulunduğu 323 metrekarelik alanları içeriyordu.

#4
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

Açılan davalar, 2021 ve 2022 yıllarında sona ererken, en son mirasçılık davası da hissedarlardan Fatma Tevhide Meral Üstün, Ayşe Zeyda Üstün, Sevil Tansal ve Emine Banu Göker adına Isparta 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 4 Şubat 2022'de karara bağlandı. Bu kararların ardından tüm mirasçılar adına yapılan başvuru üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'nce nüfus kayıt güncellemeleri ve ilgili diğer tüm işlemler tamamlanıp, 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2 alanla ilgili tapular tescil ve teslim edildi.

#5
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçısı adına 1960 yılında sandıkta tesadüf eseri bulunan Osmanlıca tapu belgelerinin üzerine başlatılan ve uzun yıllar sonuç alınamayan miras davasında, Isparta Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtıkları davaları kazandıklarını söyledi. En son geçen yıl şubat ayında sonuçlanan davanın ardından 16 hissedar adına Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını belirten Dokuzoğlu Can, isim düzenlemeleri ve güncellemeler gibi işlemlerin tamamlanarak, 24 Mart'ta hissedarlar adına tapularının tescil edildiğini kaydetti.

#6
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

Mirasçıların danışmanı Faruk Keleş, Hüseyin Ağa'nın 1503 yılında inşa ettirdiği Çardaklı Hamamı'nın küçük bir bahçesi bulunduğunu söyledi. Hamamın 1970'lerde kapandığını, o günden bu yana bakımsızlıktan harabeye döndüğünü aktaran Keleş, "2015'te Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS) tarafından hamamın durumu Koruma Kurulu'na iletiliyor. Ancak hisselerinin yüzde 38'i Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'na ait tarihi yapının, yüzde 62'lik hissesine sahip mirasçılar bulunamadığı için Hazine'de kayyum üzerinde duruyordu. Tapu davalarının sonuçlanmasıyla yüzde 62'lik hissenin tapularını, 16 mirasçısı pay oranlarına göre teslim aldı" dedi.

#7
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

Küçük Ayasoyfa Camii'nin bahçesi gibi görünen alana Hüseyin Ağa'nın kendisi için konak yaptırdığını belirten Keleş, "Ancak konak 80-90 yıl öncesinde yıkılmış ve sonrasında belediye burayı yeşil alana dönüştürmüş. Hüseyin Ağa'nın konağına ait fotoğrafta var. Aynı şekilde bu alanın tapuları da hisseleri oranında Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçısına tescil edildi. Küçük Ayasofya Camii'ni ise Hüseyin Ağa vakfa geçiriyor. Her 2 alan için de dava süreçlerinin sona ermesi üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'ne geçen yıl yapılan başvurular üzerine, yaklaşık 1 yıllık mirasçılık belgeleri, nüfus kayıtları ve isim düzenlemeleri gibi işlemler tamamlandıktan sonra tapuları verildi" diye konuştu.

#8
Foto - Sandıkta tesadüfen bulundu! Değeri tam 7,5 milyon dolar

Tarihi hamam ve arazi değerleri 7,5 milyon dolar civarında tahmin edilen 2 alanla ilgili tapu sahipleri adına hem maliye, hem de belediyeye 1950 yılından itibaren geçerli olması nedeniyle tüm vergilerinin ödenmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Faruk Keleş, toplamda vergilerin 1,5 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Keleş, "Öncesinde veraset ve emlak vergileri olmadığı için 1950 itibarıyla tüm vergilerin ödemesi yapılacak. Ardından harabeye dönüşen Çardaklı Hamamı'nın restorasyonu planlanıyor. Eski konak alanının da şu an kullanımda olması nedeniyle isterse Fatih Belediyesi'ne kamulaştırılması, istemez ise tapu sahiplerine teslimini talep edeceğiz" dedi. Hüseyin Ağa'nın mirasçılarının Küçük Ayasofya Camii haziresi içerisindeki diğer ada-parsellerde devam eden 37 tapu davası daha bulunduğunu açıklayan Keleş, "Bir kısmı ifraz (taşınmazın birden fazla parsele ayrılması) görmüş bir kısmı da kayyum tarafından mahkeme kararlarıyla üçüncü şahıslara satılmış ve üzerlerine daire yapılmış. Bu 37 tapu davasıyla alakalı mahkeme süreçlerinin önümüzdeki günlerde Hüseyin Ağa'nın mirasçıları lehine sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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