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Türkiye
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Sancaktepe'de restoranda yangın

2023-12-03 07:06:14
Sancaktepe'de restoranda yangın

Sancaktepe’de 4 katlı binanın altındaki restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Sancaktepe'de restoranda yangın

Yangın saat 05.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın altındaki restoranda çıktı.

#2
Foto - Sancaktepe'de restoranda yangın

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle restoranda başlayan yangın, kısa sürede restoranın tamamını sardı.

#3
Foto - Sancaktepe'de restoranda yangın

Yangının büyümesiyle alevler, restoranın bulunduğu binanın üst katlarına sıçradı.

#4
Foto - Sancaktepe'de restoranda yangın

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Sancaktepe'de restoranda yangın

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

#6
Foto - Sancaktepe'de restoranda yangın

Söndürülen yangının ardından restoranda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

#7
Foto - Sancaktepe'de restoranda yangın

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