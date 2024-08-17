"İçeride makineler var onlar patlıyor" Olayı gören mahalle sakinlerinden Enver Kaya, "Dumanın kokusu geldi, baktım az bir şey ateş vardı. Sahibini aradım. Biz söndürmeye çalıştık ama elimizden geldiği kadar. İtfaiye ekipleri geldiğinde müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Arkadaş hem iş yeri, hem de yaşam olarak kullanıyordu. İçeride makineler var büyük ihtimalle onlar patlıyor" dedi.