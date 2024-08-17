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Foto - Sancaktepe'de gecekondu alev alev yandı

Alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen gecekonduyu yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında defalarca patlamalar yaşandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olayın yaşandığı alanda tedbir alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.

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Foto - Sancaktepe'de gecekondu alev alev yandı

"İçeride makineler var onlar patlıyor" Olayı gören mahalle sakinlerinden Enver Kaya, "Dumanın kokusu geldi, baktım az bir şey ateş vardı. Sahibini aradım. Biz söndürmeye çalıştık ama elimizden geldiği kadar. İtfaiye ekipleri geldiğinde müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Arkadaş hem iş yeri, hem de yaşam olarak kullanıyordu. İçeride makineler var büyük ihtimalle onlar patlıyor" dedi.

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