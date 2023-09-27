2023-09-27 14:25:02 Sancak Köşkü yeniden gün ışığına çıkıyor
İstanbul Davutpaşa’da bulunan Sancak Köşkü, eski ihtişamlı görünümüne kavuştu.
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İstanbul Davutpaşa’da bulunan Sancak Köşkü, eski ihtişamlı görünümüne kavuştu.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Sancak Köşkü'nde geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışması başlatılmıştı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Karahan sosyal medya hesabındah "Sancak Köşkü’nde sefere çıkacak olan veya seferden dönen ordu ile Sancak-ı Şerif’in hünkâr tarafından kabul ve uğurlama törenleri yapılırdı. Bu merasimin gerçekleştiği tarihi yapı İstanbul Valiliğimizin de destekleri ile YTÜ Davutpaşa Kampüsümüzde yeniden gün ışığına çıkıyor" paylaşımında bulundu.
Sancak Köşkü'nün tarihteki önemi nedir? Davutpaşa Sahrası’na ait eski yapılarından biridir. Yapım tarihinin 17. yüzyılın ilk çeyreği civarı olduğu düşünülmektedir. Sancak Köşkü’nde sefere çıkacak olan veya seferden dönen ordu ile Sancak-ı Şerif’in hünkâr tarafından kabul ve uğurlama törenleri yapılırdı. Sancak daha sonra merasimle köşkün arz odasına yerleştirilirdi. Padişahların seferlerinde Otağ-ı Hümâyun Davud Paşa Sahrası’nda kurulur ve tuğlar buraya dikilirdi. Serdar-ı Ekrem unvanı ile sadrazamın komuta edeceği seferlerde Sancak-ı Şerif Davud Paşa Sahrası’nda sadrazama teslim edilir ve yine muhteşem bir törenle burada karşılanırdı. Ordu sefere çıkacağı zaman merasim günü Hırka-i Şerif Dairesi’nde Padişah tarafından Sadrazam’a teslim edilen Sancak-ı Şerif, Davutpaşa Sahrası’na götürülür ve Sancak Çadırında veya Sancak Köşkü’nde muhafaza edilirdi. Ordunun seferden gelişinde Otağ-ı Hümayun ve diğer çadırlar tekrar kurulur, tuğlar dikilirdi. Padişah, Sadrazamı çadırın önünde karşılar ve ondan Sancak-ı Şerif’i alırdı. Daha sonra da Sadrazamı Otağ-ı Hümayun binasında kabul ederek hediyeler verirdi. Sancak tekrar Sancak Köşkü’nde muhafazaya alınırdı.
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