2023-05-12 10:06:10 San Francisco'da günlük yaşam
ABD’nin San Francisco kentinde günlük hayat objektiflere yansıdı.
ABD’nin San Francisco kentinde günlük hayat objektiflere yansıdı.
ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan Pier 39 Fisherman's Wharf’ta bulunan deniz aslanları fotoğraflandı.
1989'deki Loma Prieta depreminin ardından koloniler halinde PIER 39's West Marina'ya gelerek kamp kurmaya başlayan deniz aslanları, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23