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Teknoloji-Bilişim
9
Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

2023-03-15 20:48:12
Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Samsung Galaxy S23 modellerinde ortaya çıkan sorun kullanıcıları çıldırttı. Konuyla ilgili olarak şikayette bulunan telefon kullanıcıları ekranın titrediğini iddia etti.

#1
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Samsung, 1 Şubat tarihinde Galaxy S23 serisini tanıttı. Serideki telefonların tamamı, gerek tasarımı gerekse de teknik özellikleri bakımından dikkat çekti.

#2
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Fakat bugün ortaya çıkan habere göre bazı Samsung Galaxy S23 kullanıcıları, sosyal medya hesaplarında titreyen ekran sorunu yaşadıklarını paylaştı.

#3
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Peki bu sorun nasıl görünüyor ve çözümü var mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#4
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Sosyal medya platformu Reddit’te bir Samsung Galaxy S23 kullanıcısı, telefonunun görüntüsünü paylaşarak titreyen ekran sorununu gösterdi.

#5
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Birçok farklı kişi de bu paylaşımın altında kendi telefonlarının da aynı durumu yaşadığını yazdı.

#6
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Samsung Galaxy S23 modelindeki yaşanan ekran sorunu; Reddit, WhatsApp, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına girince ortaya çıkıyor.

#7
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Telefonun normal arayüzünde dolaşırken ya da kendi uygulamalarına girince genel olarak bu tarz bir sorun çıkmıyor. Fakat bu sorun, Play Store için de geçerli. Bu nedenle üçüncü taraf uygulamalardan kaynaklı bir durum olmadığı düşünülüyor.

#8
Foto - Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Titreyen ekran durumu, dünya çapında çok fazla yaygın bir sorun değil. Ek olarak sorunun Şubat ayında gelen bir güncellemeden kaynaklı olacağı teknoloji analistleri tarafından tahmin ediliyor. Samsung tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Reddit kullanıcıları, şu önerilerle Samsung Galaxy S23 için ekran sorununun çözüldüğünü belirtti: Telefonu yeniden başlatmak Önbelleği temizlemek Ram Plus’ı devre dışı bırakmak Ekran yenileme hızını düşürmek Öte yandan bazı Reddit kullanıcıları, sorunun Galaxy S23 Plus modelinde de olduğunu paylaştı. Koreli teknoloji firmasından henüz bir açıklama gelmese de kısa süre içinde güncelleme yayınlayarak durumu düzeltecektir.

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