Samsung'dan kullanıcıları çıldırtan hata

Titreyen ekran durumu, dünya çapında çok fazla yaygın bir sorun değil. Ek olarak sorunun Şubat ayında gelen bir güncellemeden kaynaklı olacağı teknoloji analistleri tarafından tahmin ediliyor. Samsung tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Reddit kullanıcıları, şu önerilerle Samsung Galaxy S23 için ekran sorununun çözüldüğünü belirtti: Telefonu yeniden başlatmak Önbelleği temizlemek Ram Plus’ı devre dışı bırakmak Ekran yenileme hızını düşürmek Öte yandan bazı Reddit kullanıcıları, sorunun Galaxy S23 Plus modelinde de olduğunu paylaştı. Koreli teknoloji firmasından henüz bir açıklama gelmese de kısa süre içinde güncelleme yayınlayarak durumu düzeltecektir.