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Teknoloji-Bilişim
13
Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

2022-09-03 19:51:45
Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Samsung, ABD'li müşterilerine gönderdiği mailde bir güvenlik ihlali olduğunu bildirdi.

#1
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar hayatımızın değişmeyen bir parçası haline geldi.

#2
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Tüm işlerimizi yürüttüğümüz bu cihazlar hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

#3
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Bazı bilgisayar casusları bu cihazlar üzerinden kişisel bilgilerimize ulaşabiliyor. Son olay ise Samsung‘dan geldi.

#4
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Samsung kullanıcılarının bazı bilgileri sızdırıldı Samsung, Cuma günü ABD’deki kullanıcılarına e-posta yoluyla bir bildirim gönderdi.

#5
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Samsung ABD’den gelen mail, “Müşteri bilgileriyle ilgili önemli bir bildirim” başlığı ile ilgili kişilere gönderildiği belirtiliyor.

#6
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Buna göre bazı Samsung kullanıcılarının bilgileri üçüncü taraf kişilere ulaşmış durumda.

#7
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Konu ile ilgili kullanıcılarını bilgilendiren Koreli üretici, güvenlik ihlalilin Temmuz ayında gerçekleştiğini ifade ediyor. 4 Ağustos tarihinde inceleme başlattıklarını belirten Samsung, bildirim yapmak için ise Eylül ayını beklemiş görünüyor.

#8
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Samsung bu duyuruyu yapmadan önce önce ne tür veri güvenliklerinin ihlal edildiğinden emin olmak istemiş olabilir.

#9
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Şirketin aynı zamanda bu durumdan tam olarak kimlerin etkilendiğini de kesinleştirmek için böyle bir yol izlediği belirtiliyor. Samsung, konu ile ilgili kullanıcılara gönderdiği mailde şu ifadelere yer verdi:

#10
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Temmuz 2022’nin sonlarında, yetkisiz kişiler Samsung’un bazı ABD sistemlerinden bilgi sızdırdı. 4 Ağustos’ta veya yakın bir tarihte, devam eden araştırmamız sonucunda belirli müşterilerin kişisel bilgilerinin etkilendiğini belirledik.

#11
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Etkilenen sistemlerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldık ve önde gelen bir dış siber güvenlik firmasıyla anlaştık ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halindeyiz. Müşterilerimizin sorunun Sosyal Güvenlik numaralarını veya kredi ve banka kartı numaralarını etkilemediğini, ancak bazı durumlarda ad, iletişim ve demografik bilgiler, doğum tarihi ve ürün kayıt bilgileri gibi bilgileri etkilemiş olabileceğinden emin olmak istiyoruz. İlgili her müşteri için etkilenen bilgiler değişiklik gösterebilir.

#12
Foto - Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması

Gönderilen e-posta, müşterileri Samsung’un ABD’deki büyük kredi bürolarının iletişim bilgilerini içeren güvenlik yanıt merkezi giriş sayfasına yönlendiriyor. Şirket, sosyal güvenlik veya kredi kartı numaraları etkilenmemiş gibi görünse de, müşterilerini kredi raporlarında herhangi bir olağandışı etkinlik konusunda takip etmesi yönünde de uyarıyor.

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