2022-09-03 19:51:45 Samsung’dan güvenlik ihlali açıklaması
Samsung, ABD'li müşterilerine gönderdiği mailde bir güvenlik ihlali olduğunu bildirdi.
Samsung, ABD'li müşterilerine gönderdiği mailde bir güvenlik ihlali olduğunu bildirdi.
Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar hayatımızın değişmeyen bir parçası haline geldi.
Tüm işlerimizi yürüttüğümüz bu cihazlar hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.
Bazı bilgisayar casusları bu cihazlar üzerinden kişisel bilgilerimize ulaşabiliyor. Son olay ise Samsung‘dan geldi.
Samsung kullanıcılarının bazı bilgileri sızdırıldı Samsung, Cuma günü ABD’deki kullanıcılarına e-posta yoluyla bir bildirim gönderdi.
Samsung ABD’den gelen mail, “Müşteri bilgileriyle ilgili önemli bir bildirim” başlığı ile ilgili kişilere gönderildiği belirtiliyor.
Buna göre bazı Samsung kullanıcılarının bilgileri üçüncü taraf kişilere ulaşmış durumda.
Konu ile ilgili kullanıcılarını bilgilendiren Koreli üretici, güvenlik ihlalilin Temmuz ayında gerçekleştiğini ifade ediyor. 4 Ağustos tarihinde inceleme başlattıklarını belirten Samsung, bildirim yapmak için ise Eylül ayını beklemiş görünüyor.
Samsung bu duyuruyu yapmadan önce önce ne tür veri güvenliklerinin ihlal edildiğinden emin olmak istemiş olabilir.
Şirketin aynı zamanda bu durumdan tam olarak kimlerin etkilendiğini de kesinleştirmek için böyle bir yol izlediği belirtiliyor. Samsung, konu ile ilgili kullanıcılara gönderdiği mailde şu ifadelere yer verdi:
Temmuz 2022’nin sonlarında, yetkisiz kişiler Samsung’un bazı ABD sistemlerinden bilgi sızdırdı. 4 Ağustos’ta veya yakın bir tarihte, devam eden araştırmamız sonucunda belirli müşterilerin kişisel bilgilerinin etkilendiğini belirledik.
Etkilenen sistemlerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldık ve önde gelen bir dış siber güvenlik firmasıyla anlaştık ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halindeyiz. Müşterilerimizin sorunun Sosyal Güvenlik numaralarını veya kredi ve banka kartı numaralarını etkilemediğini, ancak bazı durumlarda ad, iletişim ve demografik bilgiler, doğum tarihi ve ürün kayıt bilgileri gibi bilgileri etkilemiş olabileceğinden emin olmak istiyoruz. İlgili her müşteri için etkilenen bilgiler değişiklik gösterebilir.
Gönderilen e-posta, müşterileri Samsung’un ABD’deki büyük kredi bürolarının iletişim bilgilerini içeren güvenlik yanıt merkezi giriş sayfasına yönlendiriyor. Şirket, sosyal güvenlik veya kredi kartı numaraları etkilenmemiş gibi görünse de, müşterilerini kredi raporlarında herhangi bir olağandışı etkinlik konusunda takip etmesi yönünde de uyarıyor.
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