2023-02-16 01:23:28 Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir
Samsung'un en son yayınladığı OneUI 5.1 sürümü, bazı kullanıcılar tarafından şikayet ediliyor. Güncellemeyi yükleyen birçok kullanıcı, bataryanın hızlı tükendiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında animasyonların yavaş çalıştığını, galeri özelliğinin çalışmadığını ve kablosuz bağlantı ile arama yaparken sorun yaşadıklarını rapor ediyor. Samsung, henüz bir açıklama yapmamış olsa da, şirketin bu hataları çözmek için çalıştığı düşünülüyor.