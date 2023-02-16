Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

OneUI 5.1 ile gelen özellikler Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme Yeni pil ve yeni hava durumu widget’ı Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri Geliştirilmiş DeX çoklu görev Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu Bixby metin aramaları Farklı çalışma modları için farklı duvar kağıtları ayarlayabilme Samsung Notes’u Paylaşma Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz