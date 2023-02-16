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Teknoloji-Bilişim
8
Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

2023-02-16 01:23:28
Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

Samsung'un en son yayınladığı OneUI 5.1 sürümü, bazı kullanıcılar tarafından şikayet ediliyor. Güncellemeyi yükleyen birçok kullanıcı, bataryanın hızlı tükendiğini söylüyor. Bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında animasyonların yavaş çalıştığını, galeri özelliğinin çalışmadığını ve kablosuz bağlantı ile arama yaparken sorun yaşadıklarını rapor ediyor. Samsung, henüz bir açıklama yapmamış olsa da, şirketin bu hataları çözmek için çalıştığı düşünülüyor.

#1
Foto - Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

Samsung OneUI 5.1 güncellemesinin yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yeni sürümde sorun yaşadıklarına dair şikayetlerde bulunuyor.

#2
Foto - Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Samsung, kısa süre önce OneUI 5.1 sürümünü birkaç model için yayınladı. Hemen ardından güncellemeyi yükleyen pek çok kullanıcı, birtakım hatalar nedeniyle şikayette bulunuyor.

#3
Foto - Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

Samsung, geçtiğimiz gün Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 serileri ve Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 modellerine OneUI 5.1 güncellemesini yayınladı. Bu sürüm, Expert RAW için yeni bir mod’un yanı sıra arayüz için de iyileştirmeler sunuyor.

#4
Foto - Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

Kullanıma sunulmasının ardından kullanıcılar, OneUI 5.1 sürümünde sıkça hata ile karşılaştıklarına dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Samsung’un destek sayfası Samsung Community’de bir kişi, Galaxy S22+ cihazına yeni sürümü yükledikten sonra animasyonların yavaş olması nedeniyle kötü bir deneyim yaşadığını ifade ediyor. Öte yandan bazı kullanıcılar ise bataryanın hızlı tükendiğine dair şikayetlerde bulunuyor. Hatta bir kişi, görsel paylaşarak telefonu 19 dakika kullandığını ve şarjın yüzde 20 azaldığını söylüyor.

#5
Foto - Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

Bir diğer kullanıcı tarafından yapılan şikayet ise OneUI 5.1’in güncelleme notlarındaki galeri özelliğinin çalışmadığı yönünde. Öte yandan kablosuz bağlantı ile arama yapma, Bluetooth’un kendi kendine açılması ve uygulamaya tıkladığında sürekli açılır pencere modunda açıldığına dair raporlar da mevcut.

#6
Foto - Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

Samsung, Comminity platformundaki şikayetlerle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Şirket, hataları çözmek için inceleme de yapıyor olabiliyor. Teknoloji devinden sorunları çözen ikinci bir güncelleme bekleniyor.

#7
Foto - Samsung kullanıcıları dikkat! Bu güncelleme şarjınızı tüketebilir

OneUI 5.1 ile gelen özellikler Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme Yeni pil ve yeni hava durumu widget’ı Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri Geliştirilmiş DeX çoklu görev Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu Bixby metin aramaları Farklı çalışma modları için farklı duvar kağıtları ayarlayabilme Samsung Notes’u Paylaşma Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz

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