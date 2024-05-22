2024-05-22 21:49:59 Samsung Galaxy Ring'in fiyatı dudak uçuklattı
Samsung'un bu yıl duyurduğu yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in fiyatı duyanları şaşırtıyor.
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Samsung'un bu yıl duyurduğu yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in fiyatı duyanları şaşırtıyor.
Samsung’un bu yılın başında duyurduğu Galaxy Ring, yeni bir teknoloji olması nedeniyle merak uyandıran ürünler arasında yerini aldı.
Temmuz ayında piyasaya sürüleceği duyurulan Galaxy Ring’in boyutlarıyla ilgili ayrıntılar geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Şimdi ise merakla beklenen ürünün fiyatıyla ilgili detaylar sızdırıldı ve muhtemelen beklediğinizden çok daha pahalı olacak.
Galaxy Ring’in fiyatı akıllı saatleri geride bıraktı Galaxy Ring bugün dudak uçuklatan fiyatıyla yeniden gündeme geldi.
Başlangıçta büyük heyecan yaratan yeni giyilebilir teknoloji, bazı akıllı saatleri bile geride bırakan fiyatıyla herkesi şaşırttı. Sızdırılan bilgiye göre Galaxy Ring, 300 ila 350 dolar arasında bir fiyata satılacak.
Akıllı saat sahipleri, aylık abonelik ücreti ödemeye aşina olmasa da akıllı yüzük kullanıcıları için durum böyle değil.
Şuanda Oura Smart Ring kullanıcıları, belirli sağlık takip programları nedeniyle aylık 5,99 dolar ödeme yapıyor.
Benzer şekilde Samsung’un yeni akıllı yüzüğünün de aylık abonelik ücreti olacak. Bugün sızdırılan bilgilere göre 10 doların altında olması beklenen abonelik ücretinin de artması bekleniyor. Yeni çıkacak Samsung Galaxy Ring’in en büyük rakibi Oura Smart Ring’in fiyatı ise 299 dolar.
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