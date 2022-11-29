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Samsun’da yürekler ağza geldi

2022-11-29 13:51:10
Samsun’da yürekler ağza geldi

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi hastane kavşağında meydana geldi.

#1
Foto - Samsun’da yürekler ağza geldi

Alınan bilgiye göre, hastane kavşağında yeşil ışık ile birlikte hareket eden T.B. idaresindeki 34 DMH 453 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen M.G.'nin kullandığı 34 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

#2
Foto - Samsun’da yürekler ağza geldi

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan A.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#3
Foto - Samsun’da yürekler ağza geldi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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