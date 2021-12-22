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Hayat-Aktüel
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Samsun'da trafik kazası

2021-12-22 18:30:07
Samsun'da trafik kazası

Samsun-İlkadım'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Derya Öz Ü'nün (39) kullandığı 55 ANJ 90 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki kavşakta, Erdal K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen tırla çarpıştı.

Derya Öz Ü'nün (39) kullandığı 55 ANJ 90 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki kavşakta, Erdal K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen tırla çarpıştı.

#2
Foto - Kazada sürücü Derya Öz Ü. ile otomobilde bulunan Hatun Ş. (36), Gül Nihan Ş. (3), Yasemin K. (36) ve Rabia Gül K. (10) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatun Ş’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Derya Öz Ü. ile otomobilde bulunan Hatun Ş. (36), Gül Nihan Ş. (3), Yasemin K. (36) ve Rabia Gül K. (10) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatun Ş’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#3
Foto - Kaza sebebiyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza sebebiyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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