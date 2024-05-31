Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin bel kemiğini almak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...