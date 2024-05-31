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Spor
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Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

2024-05-31 10:21:07
Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin bel kemiğini almak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

#3
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak isteyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin bel kemiğini almak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Galatasaray, gelecek sezon hem Avrupa'da başarı hem de beşinci yıldız için dünyaca ünlü birçok ismi transfer listesine dahil etti.

#5
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Cimbom, belki de kimilerinin "İmkansız" diyeceği bir starı gündeme aldı: Bruno Fernandes.

#6
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Manchester United'ın yıldızlarını yakın takibe alan Cimbom, İngiliz ekibin 29 yaşındaki 10 numarası Bruno Fernandes'e kancayı taktı.

#7
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Yönetim, Fernandes'in durumunu yakından izlerken transfere kaynak sağlamak için sponsor arayışlarına başladı bile.

#8
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

"Yılın transfer planı" hayata geçer mi bilinmez ancak daha önce birçok yıldıza sarı-kırmızılı formayı giydiren G.Saray yönetimi Fernandes konusunda da ümitli.

#9
Foto - Şampiyon takıma 10 numara transfer geliyor! Süper Lig’de daha önce görülmedi! Müthiş gelişme…

Sabah'a göre; Yönetim transfer gerçekleşirse ürün satışı ve reklamdan elde edilecek gelirin de büyük rakamlara ulaşacağını hesaplıyor.

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