Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Taraftarlar da yıldız futbolcuya eşlik etti.Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de Aleyna Tilki ile beraber 'Sen olsan bari' şarkısıyla alana girdi. Kerem Aktürkoğlu ise UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini seçti. Ahmet Çalık unutulmadı Emre Taşdemir ile Abdülkerim Bardakcı da trafik kazasında vefat eden sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ahmet Çalık’ı unutmadı ve onun fotoğrafının olduğu formalarla çıktı.