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Spor
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Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

2023-06-05 00:23:20
Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, karşılaştı. Maçı kazanan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını aldı.

#1
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala ezeli rakiplerinin önünde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle kupasını aldı.

#2
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Statta havai fişek gösterisini gerçekleştirildi. Binlerce taraftar da Türkiye'nin dört bir yanında takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

#3
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Doğu tribününe asılan perde de Galatasaray’ın simgesi olan 'Aslan' gösterildi.

#4
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

23. Süper Lig şampiyonluğu Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk kupası kutlamasına büyük ilgi gösterdi.

#5
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

52 bin 600 kapasitesi bulunan tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarının kupa töreninde keyifli dakikalar geçirdi.

#6
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Şarkıcı Kenan Doğulu da taraftarlara konser verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ile Cemal Özgörkey ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur tek tek sahneye çıkarak, taraftarları selamladı.

#7
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Okan Buruk ailesiyle çıktı Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluğu ulaşan Teknik Direktör Okan Buruk, kutlamalara eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit ile çıktı. Buruk madalyasını aldıktan sonra oğlu Ali Yiğit’e verdi. Simge Sağın ve Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı Futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye çıktı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile alana giriş yaptı. Şarkıcı Simge Sağın ile birlikte çıkan Icardi, şarkıyı da beraber söyledi.

#8
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Taraftarlar da yıldız futbolcuya eşlik etti.Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de Aleyna Tilki ile beraber 'Sen olsan bari' şarkısıyla alana girdi. Kerem Aktürkoğlu ise UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini seçti. Ahmet Çalık unutulmadı Emre Taşdemir ile Abdülkerim Bardakcı da trafik kazasında vefat eden sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ahmet Çalık’ı unutmadı ve onun fotoğrafının olduğu formalarla çıktı.

#9
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a transfer olan Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşları içinde seremoniye çıktı. Kupayı birlikte kaldırdılar Eşi doğum yapan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ise kutlamalara katılamadı. Kupa sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde Daha sonra kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonluk kupasını takdim etti.

#10
Foto - Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı

Sarı-kırmızılı futbolcular hep beraberkupayı havaya kaldırarak, büyük sevinç yaşadı. Daha sonra futbolcular, 23. Süper Lig şampiyonluğunu tribünlere giderek doyasıya kutladı.

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