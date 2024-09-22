Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!

Otomotivde olduğu gibi motosiklet sektöründe de teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu sebeple kullanıcıların onlarca hatta yüzlerce farklı alternatif arasından kendisine en uygun seçeneği belirlemek de zorlaşıyor. Bunu belirlemek çoğu zaman ancak uzun süreli kullanımlarda ortaya çıkabiliyor. Motosikletçilerin bu konudaki endişelerini ve karar alma esnasında yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alan Doğan Trend Otomotiv, distribütörü olduğu İtalyan motosiklet devi Aprilia’nın dünyasına ilk kez adım atacak müşterileri için karar verme sürecini hızlandıracak yenilikçi bir programa imza attı.