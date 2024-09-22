2024-09-22 10:41:19 Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!
MotoGP ve Superbike yarışlarındaki başarısıyla tanınan İtalyan Aprilia, dünyada ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yenilikçi bir program başlatan Aprilia Türkiye, “Değer Koruma Güvencesi” ile yeni hayranlarının kendileri için en doğru motosikleti seçebilmelerine imkan tanıyor. Yeni uygulama ile 2024 sonuna kadar Aprilia tercih eden kullanıcılara, uzun süre deneyimledikten sonra satın alındığı günkü nakit alım bedeli üzerinden iade hakkı sağlanıyor.