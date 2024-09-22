  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
5
Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!

2024-09-22 10:41:19
Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!

MotoGP ve Superbike yarışlarındaki başarısıyla tanınan İtalyan Aprilia, dünyada ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yenilikçi bir program başlatan Aprilia Türkiye, “Değer Koruma Güvencesi” ile yeni hayranlarının kendileri için en doğru motosikleti seçebilmelerine imkan tanıyor. Yeni uygulama ile 2024 sonuna kadar Aprilia tercih eden kullanıcılara, uzun süre deneyimledikten sonra satın alındığı günkü nakit alım bedeli üzerinden iade hakkı sağlanıyor.

#1
Foto - Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!

Otomotivde olduğu gibi motosiklet sektöründe de teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu sebeple kullanıcıların onlarca hatta yüzlerce farklı alternatif arasından kendisine en uygun seçeneği belirlemek de zorlaşıyor. Bunu belirlemek çoğu zaman ancak uzun süreli kullanımlarda ortaya çıkabiliyor. Motosikletçilerin bu konudaki endişelerini ve karar alma esnasında yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alan Doğan Trend Otomotiv, distribütörü olduğu İtalyan motosiklet devi Aprilia’nın dünyasına ilk kez adım atacak müşterileri için karar verme sürecini hızlandıracak yenilikçi bir programa imza attı.

#2
Foto - Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!

600cc ve üzeri motor hacmine sahip seçili modellerde geçerli olacak programla ilgili olarak görüşlerini belirten Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Markaları Direktörü M. Cem Kaplan, “Teknolojik gelişmeler -özellikle elektronik alanındaki atılımlar- motosiklet dünyasını da etkiliyor ve markalar sürekli yeni modeller geliştiriyorlar. Bu hızlı dönüşüm esnasında kullanıcıların yüzlerce farklı alternatif arasından uygun seçeneği belirlemeleri zorlaşıyor. Aprilia markamızla tanışmak isteyen motosiklet severlerin kolayca karar vermelerini önemsiyoruz. Son yıllarda yeni teknolojilerle donatılmış birçok yeni model piyasaya sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Doğan Trend Otomotiv olarak, böylesine yüksek temponun yaşandığı bu dönemde motosikletlerimize ve satış sonrası teşkilatımıza güvenerek bu programı açıkladık” dedi.

#3
Foto - Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!

Program detayları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Markaları Direktörü M. Cem Kaplan, “Aprilia’sını teslim alan yeni müşterilerimizin bu uygulamamızdan yararlanmak istemeleri halinde alım sonrasında azami 1 haftalık zaman içinde merkezimize e-posta ile başvurmaları yeterli olacak. Motosikletini alan müşterimiz dilediğince motosikletimizi deneyimleyecekler. Kullananın bir daha selesinden inmek istemediği Aprilia’sını -pek ihtimal vermesek de- bir sebeple 2025 sonuna kadar geri vermek ya da takas etmek isterlerse program şartları dahilinde, iade almayı taahhüt ediyoruz” dedi.

#4
Foto - Şampiyon Aprilia’dan bir ilk: Al, dene, uymazsa geri getir!

Başvuru ardından yapılacak kontrollerde bireysel kullanıcı ruhsat sahiplerine kişiye özel dijital geri alım taahhüdü iletilmesi planlanıyor. Böylece herhangi bir yanlış anlama ihtimali de kalmayarak, programın içeriği piyasa şartları paralelinde ilerleyen süreçte değişiklik gösterse de müşterilerin alım günü itibarı ile kendilerine sunulan bu haktan kolaylıkla istifade etmeleri güvence altına alınması hedefleniyor. Bu sertifika ile Aprilia yetkili satıcılarına giden kullanıcılar, motosikletinin değeri düşmeden geri satabiliyor. Aprilia, bu kampanya ile motosikletlerine ve kullanıcılarına yaşatacağı keyifli sürüş deneyimine ne kadar güvendiğini de ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esra Erol’un konuğu sokak ortasında ölü bulundu!
Gündem

Esra Erol’un konuğu sokak ortasında ölü bulundu!

Geçtiğimiz yıl Esra Erol’un programına konuk olan Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğu açıkladı.

Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!
Ekonomi

Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!

Küresel ekonomik zorluklar ve artan yönetimsel sıkıntılar sebebiyle piyasa koşullarına daha fazla dayanamayan K Pop sayesinde popüler olan d..
7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport verilmedi
Gündem

7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport verilmedi

İngiltere'de 7 yaşındaki Loki Skywalker Mowbray için yapılan pasaport başvurusu, isminin bir film karakterinden gelmesi nedeniyle reddedildi..
ABD’den vatandaşlarına ‘acil kodlu’ çağrı: Derhal terk edin!
Dünya

ABD’den vatandaşlarına ‘acil kodlu’ çağrı: Derhal terk edin!

ABD ve Ürdün, vatandaşlarına İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ı derhal terk etmeleri konusunda uyarıda bulunarak Lübnan'a seyahat etme..
22 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı', 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (22 Eylül 2024) ..
Teknoloji kontrollerinin bilançosu! ECB Başkanı Lagarde'dan 100 yıl sonra ‘Büyük Buhran’ uyarısı
Dünya

Teknoloji kontrollerinin bilançosu! ECB Başkanı Lagarde'dan 100 yıl sonra ‘Büyük Buhran’ uyarısı

CB ve eski IMF Başkanı Christine Lagarde, 2020’lerde 1920’lere benzer şekilde küresel ticarette baskılar bulunduğuna dikkat çekerken, teknol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23