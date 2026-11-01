Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: “Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?”
Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Ankara'da uğradığı bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisiyle arasında geçen fon diyaloğunu paylaştı. Aracını değiştirdiğini fark eden görevlinin gülerek "Parayı ne yaptın abi, fona mı yatırdın yoksa?" diye takıldığını belirten Tayyar, halkın fon vurguncularına karşı büyük bir öfke duyduğunu aktardı. Görevlinin "Bu kadar parayı nasıl yiyorlar, insan hiç mi doymaz?" şeklindeki isyanını paylaşan Tayyar, skandalın dar ve sabit gelirli kesimde derin bir travmaya yol açtığını vurguladı.