Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: “Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?”

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yaşadığı bir olayı anlattı. Eskişehir Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna uğradığında pompa görevlisiyle arasında geçen konuşmayı aktaran Tayyar, fon soruşturmasının günlük yaşamda da insanların gündemine girdiğine işaret etti. Tayyar, Ankara'dan evine dönerken uğradığı akaryakıt istasyonunda görevlinin kendisini daha önceki ziyaretinden hatırladığını belirtti. Pompa görevlisinin "Abi arabayı mı değiştirdin?" diye sorduğunu anlatan Tayyar, kullandığı önceki aracın eşine ait olduğunu ve sattıklarını söylediğini aktardı. Tayyar'ın paylaşımına göre görevli bu cevabın ardından gülerek, "Parasını ne yaptın abi, fona mı yatırdın yoksa?" diye sordu.