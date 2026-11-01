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Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: "Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?"

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Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: “Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?”

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Ankara'da uğradığı bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisiyle arasında geçen fon diyaloğunu paylaştı. Aracını değiştirdiğini fark eden görevlinin gülerek "Parayı ne yaptın abi, fona mı yatırdın yoksa?" diye takıldığını belirten Tayyar, halkın fon vurguncularına karşı büyük bir öfke duyduğunu aktardı. Görevlinin "Bu kadar parayı nasıl yiyorlar, insan hiç mi doymaz?" şeklindeki isyanını paylaşan Tayyar, skandalın dar ve sabit gelirli kesimde derin bir travmaya yol açtığını vurguladı.

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Foto - Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: "Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?"

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yaşadığı bir olayı anlattı. Eskişehir Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna uğradığında pompa görevlisiyle arasında geçen konuşmayı aktaran Tayyar, fon soruşturmasının günlük yaşamda da insanların gündemine girdiğine işaret etti. Tayyar, Ankara'dan evine dönerken uğradığı akaryakıt istasyonunda görevlinin kendisini daha önceki ziyaretinden hatırladığını belirtti. Pompa görevlisinin "Abi arabayı mı değiştirdin?" diye sorduğunu anlatan Tayyar, kullandığı önceki aracın eşine ait olduğunu ve sattıklarını söylediğini aktardı. Tayyar'ın paylaşımına göre görevli bu cevabın ardından gülerek, "Parasını ne yaptın abi, fona mı yatırdın yoksa?" diye sordu.

#2
Foto - Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: "Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?"

Görevlinin yüzündeki muzip ifadeyi özellikle vurgulayan Tayyar, konuşmanın kısa süre sonra ülke gündemindeki fon soruşturmasına geldiğini belirtti. Tayyar, pompa görevlisinin kendisine fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini söylediğini ve ardından vurgun iddialarına tepki gösterdiğini aktardı. Tayyar, görevlinin, "Abi ya, bu kadar parayı nasıl yiyorlar, yenir mi bu kadar para, insan hiç mi doymaz?" sözleriyle tepkisini dile getirdiğini belirtti. Buna benzer çok sayıda olay anlatabileceğini söyleyen Tayyar, fon soruşturmasının yalnızca doğrudan mağdur olan yatırımcıları değil, toplumun geniş kesimlerini de etkilediğini ifade etti.

#3
Foto - Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: "Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?"

Şamil Tayyar, akaryakıt istasyonunda yaşadığı konuşmanın ardından fon skandalının toplumsal etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle düşük ve sabit gelirli vatandaşların büyük meblağların söz konusu olduğu iddialara tepki gösterdiğini belirten Tayyar, şunları söyledi: "Altını çizerek belirtmek gerekirse; fon vurgunu toplumda, özellikle dar ve sabit gelirlide ciddi bir travmaya yol açmış vaziyette."

#4
Foto - Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: "Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?"

Yaşanan güven kaybının giderilmesinin kolay olmayacağını belirten Tayyar, bunun ciddi çaba gerektirdiğini ifade etti. Tayyar, fon soruşturması kapsamında yalnızca mağdurların zararlarının karşılanmasının yeterli olmayacağı mesajını verdi. Sorumluların hesap vermesinin de toplumda oluşan tahribatın giderilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Tayyar, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

#5
Foto - Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: "Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?"

"Bu tahribatı gidermek mümkün ama çok çaba gerektiriyor. Mağduriyetin giderilmesi kadar hesap sorulması, kendi zorluklarının aşılması da bir o kadar önemlidir."

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Foto - Şamil Tayyar’a benzin istasyonunda şok: "Abi, arabanın parasını fona mı yatırdın?"

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