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Spor
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Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

2024-03-16 18:43:49
Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ forması ile Bayer Leverkusen'e kök söktüren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş sırasıyla Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışmıştı.

#2
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Son olarak Portekiz Milli Takımı'nın efsanesi olan Fernando Santos ile anlaşan siyah-beyazlılar, son dönemde iyi sonuçlar alamıyor.

#3
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Takvim'e göre; Süper Lig'de son galibiyetini 27. haftada alan Kara Kartal, geride kalan 2 haftada 2 mağlubiyet alarak tepkiler çekti.

#4
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Fernando Santos ve öğrencileri bugün oynanacak 30. hafta maçında evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek.

#5
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Ligde toplamda 46 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın şampiyonluk hayali bir hayli azalmış durumda.

#6
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Sezonu başarı ile kapatmak ve Avrupa'ya gitmeyi garantilemek isteyen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve MKE Ankaragücü ile eşleşti.

#7
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Devre arasında sakin bir transfer dönemi geçiren Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş, son günlerde yaptığı transferlerle taraftarını heyecana boğdu.

#8
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Kara Kartal, Legia Varşova'dan transfer ettiği Arnavut oyuncu Ernest Muçi için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

#9
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Yıldızlara doyamayan Beşiktaş, Muçi'nin ardından 11 milyon Euro bedelle Braga'dan Al-Musrati'yi renklerine kattı.

#10
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Almanya'ya giderek Dortmund - PSV ve Bayer Leverkusen - Karabağ maçlarını canlı izlemişti.

#11
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Aybaba'nın Leverkusen - Karabağ maçında Azerbaycan temsilcisinin Brezilyalı forveti Juninho'yu çok beğendiği öğrenildi.

#12
Foto - Samet Aybaba devrede... Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Karabağ ile Bayer Leverkusen'e kök söktürmüştü...

Sambacı'nın etkili performansı ve attığı golle Aybaba'nın dikkatini çektiği belirlendi. Deneyimli futbol adamının İstanbul'da bu ismi yönetime sunacağı ifade edildi. Yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonu harekete geçileceği de gelen haberler arasında.

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