Salça kazanı bomba gibi patladı

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Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu.
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Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı.
#3
O anlar kameraya yansıdı.
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