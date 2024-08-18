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#1
Foto - Salça kazanı bomba gibi patladı

Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama oldu.

#2
Foto - Salça kazanı bomba gibi patladı

Patlama ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı.

#3
Foto - Salça kazanı bomba gibi patladı

O anlar kameraya yansıdı.

#4
Foto - Salça kazanı bomba gibi patladı

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