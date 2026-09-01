Salah’lı Trabzonspor’a yerel medya şoku: ‘Ruhu gitmiş iskeleti kalmış’
Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup olan Trabzonspor, karşılaşmayı yüzde 60 topla oynama oranıyla tamamlamasına rağmen üstünlüğünü skora yansıtamadı. Karşılaşmayı 8 şutla tamamlayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde en az şut çektiği 3 karşılaşmadan birini oynadı. Öte yandan Trabzon yerel medyası da bordo mavililerin yenilgisi sonrası yine klasiklermiş sert eleştirilerde bulundu.