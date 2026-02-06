  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman ‘IBAN’ınıza dikkat edin! Bir rica sizi hapse yollayabilir Hilal Kaplan gündemi sarsan olaydaki gizli mesajı açıkladı: Henüz hepsini yakmadık Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek Tarihi çeşme çöplüğe döndü! Muhtardan ‘vicdan’ uyarısı Ortalık fena karışmışken komşudan tarihi çağrı geldi: “Türkiye ile bunu yapacak güce sahibiz” Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı Çayı bu şekilde içenler dikkat: Meğer mideyi mahvediyormuş! Arkadaşının sözünü dinlemedi: Belediye personelinin acı sonu! Yerl füze Sungur'u görünce panikle apar topar değiştirme kararı aldılar! Tüm planları altüst oldu
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yayımladığı "kara liste", zincir market raflarındaki bir skandalı gün yüzüne çıkararak tüketicileri dehşete düşürdü. "Hafta sonuna özel ekstra indirim" etiketiyle pazarlanan Anket Pişmiş Dana Döner ürününün içinden, mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı (at ve eşek) eti çıktı. Halk sağlığını hiçe sayan firmayı kamuoyuna ifşa eden bakanlık, bu tür taklit ve tağşiş ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.

1
#1
Foto - Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan güncel listede, bazı zincir marketlerde de satışı yapılan bir ürüne ilişkin dikkat çeken bir tespit yer aldı.

#2
Foto - Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı

Denetimler sırasında, bir döner markasında mevzuata aykırı bir içerik belirlendi.

#3
Foto - Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı

Açıklanan bulgulara göre, "Bu hafta sonuna özel ekstra indirim" ifadeleriyle zincir markette kampanyaya sokulan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde tek tırnaklı et tespit edildi. Ürünün etiketinde "dana döner" ibaresi yer almasına rağmen, yapılan analizler sonucunda mevzuata aykırı içerik bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emin

eee ceza kesmekten baska ne yapıyorsunuz, kapatsanıza komple bu firmaları, bitirsenize ticari hayatlarını!

Rıdvan sancaktaroğlu

Katılıyorum. Ceza uygulaması başka kişileri yüzde yüz caydıracak şekilde olmalı ki, yapmaya cesaret edemesin. İnsan şu muhakemeyi mutlaka yapmalı. Kazanacağı düşündüğü şeyler, kaybedeceklerine riske etmeye değer mi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ‘asrın seferberliği’ ile yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgesinde..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Epstein belgeleri üzerinden Trump'a gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Bekin ” Eğer Trump, Epstein ..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23