Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yayımladığı "kara liste", zincir market raflarındaki bir skandalı gün yüzüne çıkararak tüketicileri dehşete düşürdü. "Hafta sonuna özel ekstra indirim" etiketiyle pazarlanan Anket Pişmiş Dana Döner ürününün içinden, mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı (at ve eşek) eti çıktı. Halk sağlığını hiçe sayan firmayı kamuoyuna ifşa eden bakanlık, bu tür taklit ve tağşiş ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.