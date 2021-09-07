Sakın hafife almayın! Seviyoruz fakat zehirliyor

Farkında olmadan yaptığımız bazı günlük alışkanlıkların vücudumuzu gizlice yaşlandırdığını biliyor muydunuz? Harvard'da yapılan bir araştırma, "daha fazla meyve ve sebze alımının daha düşük ölüm oranıyla ilişkili" olduğunu gösteriyor. Bilim insanı Dr. Eugene D. Elliott, "Genetik olarak ele aldığınız şeyi değiştiremezsiniz, ancak daha genç görünmenize yardımcı olacak diğer faktörleri kontrol altına alabilirsiniz" diyor. Peki, daha genç görünmek için nelerden uzak durmalıyız? İşte bilim insanlarına göre farkında olmadan bizi yaşlandıran 7 alışkanlığı sizin için derledik.