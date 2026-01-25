Yargıtay’dan emeklilikle ilgili çok kritik karar! Bütün hesaplar değişecek

Diğer yandan bozma gerekçesinde; SGK, belediye, zabıta, maliye, meslek odaları ve muhtarlık aracılığıyla davalı iş yerine komşu iş yerlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği belirtildi. Uyuşmazlık konusu dönemde aynı iş yerinde veya çevrede çalıştığı tespit edilen kayıtlı çalışanlar ile iş yeri sahiplerinin belirlenip davacının çalışmasının niteliği ve süresine ilişkin bilgi ve görgülerine başvurulması istendi. Yargıtay, toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilmesinden sonra karar verilmesi gerektiğine işaret ederken, eksik inceleme ve araştırmayla hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Bu gerekçelerle Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırdığı, ilk derece mahkemesinin kararını bozduğu ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderdiği kaydedildi.