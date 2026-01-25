  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü tam Tedesco'nun istediği gibi! 30 milyon euro bonservisle hemen imza Dün gece Arda Güler'in başına gelenler İspanya'yı çalkaladı! Tüm ülke bunu konuşuyor! Yazık ya! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu Meğer En-Nesyri'nin teklifi reddetme nedeni buymuş! Olay kararın perde arkası ortaya çıktı Flaş adımı atın artık.. Uduokhai'de opsiyon sorunu: Beşiktaş zorunlu madde istiyor Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar... Okan buruk rekor kırdı! Efsaneleri geride bıraktı Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı! Zorlu şartlarda yaşam mücadelesi! Kar 2 metreyi geçti, çareyi atta buldu Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, pazarlama dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

#1
Foto - Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Son dönemde reklam dünyasında tartışma yeniden alevlendi: Dijital reklam gerçekten daha verimli mi, yoksa sadece “yeni mecra” olduğu için mi cazip? Bu soruyu gündeme taşıyan isimlerden biri de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu.

#2
Foto - Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Ülker, dijital reklamların çoğu zaman sanıldığı gibi ucuz olmadığını vurgularken, asıl kritik noktaya işaret etti: “Etkisi hâlâ TV kadar net ve güvenilir şekilde ölçülemiyor.” Ülker, benzer bir maliyet kaymasını e-ticarette de gördüklerini; mağaza, kira ve vitrin gibi giderler ortadan kalksa bile bu kez tedarik zinciri, lojistik ve operasyon maliyetlerinin eşdeğer kaldığını ya da arttığını belirtti.

#3
Foto - Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Ülker’in değerlendirmesinin dayandığı ana fikir, pazarlama literatüründe de güçlü bir karşılığa sahip. Les Binet’in IPA verilerine dayanan çalışması, reklamda “etkililik” tartışmasını tek bir formülle özetliyor: Kâr = ROI × Harcama. Yani sadece “verimlilik” (ROI) değil, bütçenin ölçeği de sonuca doğrudan etki ediyor. Bu çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri de şu: Artan ROI’ye rağmen toplam kâr düşebiliyor. Çünkü bütçeler küçüldüğünde, verimlilik artsa bile sonuç “etki” tarafında kayıp yaşanıyor. IPA Databank analizine göre, “incremental profit”i açıklamada bütçe, ROI’dan çok daha büyük paya sahip. Çalışmada özetlenen bulgu: “Bütçe, ROI’dan 8 kat daha önemli.”

#4
Foto - Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Bu yaklaşım, Ülker’in “kanal değil, erişim ve kalıcılık” vurgusunu güçlendiriyor. Zira Binet’in sunumunda da “küçük düşünme” eğiliminin (dar hedefleme, dar medya karması, sadece ‘in-market’ kitleye odaklanma) verimliliği sınırlı artırırken etkililiği ciddi düşürdüğü ve bunun da bir “bütçe baskısı döngüsü” yarattığı anlatılıyor.

#5
Foto - Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Ülker’in yazısında dikkat çeken başlıklardan biri de OpenAI’nin ChatGPT’de reklam testleri. OpenAI, ABD’de yetişkin, giriş yapmış Free ve Go kullanıcılarında önümüzdeki haftalarda reklam testlerine başlamayı planladığını; reklamların yanıtlardan ayrı ve açık şekilde etiketleneceğini, yanıtları etkilemeyeceğini ve Plus/Pro/Business/Enterprise/Edu paketlerinde reklam olmayacağını açıkladı.

#6
Foto - Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Ülker’in bu noktadaki çerçevesi net: Prensipler doğru olabilir; ancak asıl mesele değişmiyor, ölçemediğiniz etkiyi yönetemezsiniz. Yeni mecralarda “heyecan” kadar “hesap” da gerekiyor. Binet’in çalışması TV’yi “tek başına mucize” diye sunmuyor; ama ölçek ve uzun vadeli etki açısından TV’nin güçlü tarafına işaret ediyor. Sunumda “viral” beklentisinin yanıltıcı olabileceği, büyük izlenme sayılarına ulaşan örneklerde dahi asıl yükün çoğu zaman TV tarafından taşındığı vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir..
Başsavcı dehşete düşürdü
Dünya

Başsavcı dehşete düşürdü

Sudan Başsavcısı İntisar Ahmed Abdulal, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!
Dünya

Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!

ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiği iddiaları, sahadaki dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin kapısını araladı. Amerikan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23