Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz

Ülker’in değerlendirmesinin dayandığı ana fikir, pazarlama literatüründe de güçlü bir karşılığa sahip. Les Binet’in IPA verilerine dayanan çalışması, reklamda “etkililik” tartışmasını tek bir formülle özetliyor: Kâr = ROI × Harcama. Yani sadece “verimlilik” (ROI) değil, bütçenin ölçeği de sonuca doğrudan etki ediyor. Bu çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri de şu: Artan ROI’ye rağmen toplam kâr düşebiliyor. Çünkü bütçeler küçüldüğünde, verimlilik artsa bile sonuç “etki” tarafında kayıp yaşanıyor. IPA Databank analizine göre, “incremental profit”i açıklamada bütçe, ROI’dan çok daha büyük paya sahip. Çalışmada özetlenen bulgu: “Bütçe, ROI’dan 8 kat daha önemli.”