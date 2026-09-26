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Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

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Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

Türkiye'de EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca sigortalı, ev hanımı ve çalışan anne için hazırlanan kapsamlı yeni bir sosyal güvenlik reform paketi gündeme geldi. Planlanan düzenlemeyle ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması ve çocuk sayısına göre annelere erken emeklilik yolunun açılması öngörülüyor. Ayrıca SSK ile Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi ve 1999 sonrası işe başlayanlar için yeni bir kademeli emeklilik modelinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Foto - Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

Türkiye'de EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar ile ev hanımları ve çalışan anneler için yeni sosyal güvenlik reform paketi gündemde. Pakette prim desteği, erken emeklilik ve prim günlerinin eşitlenmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Hazırlanan plan kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin belirli bölümünün devlet bütçesinden karşılanması öngörülüyor. Çocuk sahibi anneler için ise çocuk sayısına göre emeklilik yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi planlanıyor.

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Foto - Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

Yeni sosyal güvenlik planında ev hanımlarının emeklilik hakkına erişimini kolaylaştıracak bir prim desteği modeli bulunuyor. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primi ödemelerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Çocuk sahibi anneler için hazırlanan modelde ise yıpranma payı uygulanması gündeme geliyor. Çocuk sayısına göre kademeli şekilde düşürülecek yaş şartıyla annelerin daha erken emekli olabilmesi hedefleniyor.

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Foto - Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

Çalışmaya devam etmek isteyen anneler için de farklı destekler planlanıyor. Uzaktan ve esnek çalışma modellerinin teşvik edilmesi, iş yerine gitmeyi sürdüren annelere ise bakıcı desteği ödemesi yapılması öngörülüyor. EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik hakkı sağlanmıştı. Düzenlemenin dışında kalan 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar için ise yeni bir kademeli emeklilik modeli gündeme getiriliyor.

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Foto - Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

Planlanan modelin anneler için öngörülen yaş düşümü uygulamasına benzer şekilde 1999 sonrası sigortalılara da uygulanabileceği aktarılıyor. Faruk Erdem tarafından aktarılan formülde üç temel şart bulunuyor. İlk şart, işe giriş tarihinin emeklilik yaşının belirlenmesinde esas alınması. Buna göre yaş sınırının işe giriş yılına göre kademeli şekilde ayarlanması öngörülüyor.

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Foto - Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

İkinci şart olarak 7.000 veya 7.200 prim günü tamamlanması belirtiliyor. Üçüncü şart ise kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin doldurulması olarak aktarılıyor. Reform paketinin bir diğer başlığı SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim gün sayısı farkının giderilmesi. Buna göre Bağ-Kur'lu esnaf ve küçük işletme sahiplerinin prim gün yükünün SSK seviyesine çekilmesi planlanıyor. Sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısında emekli maaşı hesaplamaları da reform başlıkları arasında yer alıyor. Güncel mevzuatta 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için farklı Aylık Bağlama Oranı uygulanıyor.

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Foto - Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

Bu farklılıkların, aynı prim gününe sahip kişilerin farklı dönemlerdeki çalışmalarına bağlı olarak farklı emekli maaşları almasına yol açtığı belirtiliyor. Reform kapsamında sosyal güvenlik mevzuatının sadeleştirilmesi ve çalışanları kapsayan tek bir standart sistem oluşturulması hedefleniyor. Sistemin sürdürülebilirliği açısından aktif çalışan ve pasif emekli oranının 1,8 seviyesine gerilediği aktarılıyor. Çalışan sayısının artırılması ve emekli maaşı bağlama sistemindeki karmaşıklığın giderilmesi de reform kapsamında ele alınan başlıklar arasında bulunuyor.

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