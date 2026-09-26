Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda

İkinci şart olarak 7.000 veya 7.200 prim günü tamamlanması belirtiliyor. Üçüncü şart ise kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin doldurulması olarak aktarılıyor. Reform paketinin bir diğer başlığı SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim gün sayısı farkının giderilmesi. Buna göre Bağ-Kur'lu esnaf ve küçük işletme sahiplerinin prim gün yükünün SSK seviyesine çekilmesi planlanıyor. Sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısında emekli maaşı hesaplamaları da reform başlıkları arasında yer alıyor. Güncel mevzuatta 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için farklı Aylık Bağlama Oranı uygulanıyor.