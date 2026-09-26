Milyonlarca ev hanımına ve anneye müjde! Erken emeklilik ve prim desteği kapıda
Türkiye'de EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca sigortalı, ev hanımı ve çalışan anne için hazırlanan kapsamlı yeni bir sosyal güvenlik reform paketi gündeme geldi. Planlanan düzenlemeyle ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması ve çocuk sayısına göre annelere erken emeklilik yolunun açılması öngörülüyor. Ayrıca SSK ile Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi ve 1999 sonrası işe başlayanlar için yeni bir kademeli emeklilik modelinin hayata geçirilmesi bekleniyor.