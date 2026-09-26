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Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

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Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

Aziz Yıldırım’ın kulübün başına geçmesinin ardından yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, FIFA’dan gelen yaptırım haberiyle sarsıldı...

#1
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

Fenerbahçe’de yeni sezon için saha içinde şampiyonluk mücadelesi sürerken yönetimin önüne bu kez FIFA kaynaklı bir dosya geldi.

#2
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

FIFA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarı-lacivertli kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanmasına karar verildi.

#3
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

Ancak yaptırımın kesin olarak üç transfer dönemi boyunca sürmesi gerekmiyor; kulübün yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde engelin kaldırılabileceği bildirildi.

#4
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

FIFA tarafından açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe’nin transfer yasağı bulunan kulüpler arasına eklendiği görüldü.

#5
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

Yaptırımın mali bir yükümlülük nedeniyle uygulandığı belirtilirken, dosyada yer alan ödemenin gerçekleştirilmesi halinde yasağın sona erebileceği ifade edildi.

#6
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

FIFA düzenlemelerine göre Fenerbahçe’nin gerekli ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekiyor. Borcun bu süre içinde kapatılması halinde sarı-lacivertlilerin üç dönem boyunca transfer yapmasının önündeki engel kaldırılabilecek.

#7
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

Transfer yasağına yol açan dosyanın ayrıntıları ise henüz netleşmedi. Hangi ödeme ya da ne kadarlık bir yükümlülük nedeniyle yaptırım kararı verildiğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, Fenerbahçe Kulübü’nden de konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aynı tarihte FIFA’nın transfer yasağı listesine giren kulüplerden biri de 1. Lig temsilcisi Pendikspor oldu. Pendikspor’a da 3 dönem transfer yasağı verildi.

#8
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

Fenerbahçe, FIFA’dan gelen transfer yasağı haberiyle uğraşırken Avrupa cephesinde ise Matteo Guendouzi konusunda olumlu bir gelişme yaşadı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynanan rövanş karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan Fransız futbolcu için sarı-lacivertli kulübün yaptığı itiraz sonuçlandı. Guendouzi’ye verilen dört maçlık ceza, UEFA Tahkim Kurulu kararıyla üç maça indirildi. Roma karşılaşmasında forma giyemeyen Fransız oyuncu, yeni kararın ardından 14 Ekim 2026’da oynanacak Aston Villa maçında sahadaki yerini alabilecek.

#9
Foto - Fenerbahçelileri yıkan haber geldi! Şampiyonluk hesabı yaparken FIFA’dan yasak geldi

Fenerbahçe konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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