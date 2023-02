Depremzedeleri ziyaret eden Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç da deprem bölgesindeki üreticilerin derdine çare olmaya çalıştıklarını belirterek, "Depremin en üzücü tarafı ölümlerin yaşanması. Bir tek ona çare bulunmuyor. Geriye kalan her şey ve üretim için kimsenin kuşkusu olmasın. 1-2 aya kadar daha fazla üretim olacaktır. Üretimi artırmak için her adımı atıyoruz." diye konuştu.