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Türkiye
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Şaka değil gerçek! ‘Ben dağa telefon etmeye gidiyorum’

2023-06-25 12:03:33
Şaka değil gerçek! ‘Ben dağa telefon etmeye gidiyorum’

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı mahalle statüsündeki Ayvazlar köyünde telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sorun yaşıyor.

#1
Foto - Şaka değil gerçek! ‘Ben dağa telefon etmeye gidiyorum’

Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan Ayvazlar köyü mahallelerinde GSM şebekelerinin çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Şebeke sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Recep Akyüz, “52 yaşındayım. Doğma, büyüme bu köydenim. İletişim yönünden çok sıkıntımız var. Mesaj bile gönderemiyoruz. Muhtarımızla beraber müracaatlarda da bulunduk. Kimse gelip bu köye bakmıyor. Sosyal medyaya giremiyoruz. Akrabalarımızı arayamıyoruz, konuşamıyoruz. Araya bilsek bile bağlantı kopuyor, ses gidip geliyor. Çok sıkıntımız var" dedi.

#2
Foto - Şaka değil gerçek! ‘Ben dağa telefon etmeye gidiyorum’

Kendisine ulaşmak isteyenlerin ulaşamaması nedeniyle işlerinin aksadığını söyleyen Rahmi Akyüz de şöyle dedi: “İnşaat işleri yapıyorum. Bazı köylerde şebeke sıkıntısı yaşıyoruz ama en fazla bizim köyde yaşanıyor. Müşterilerimiz arıyor, ulaşamıyor. Başkalarını arayarak haber yolluyoruz. Sevdiklerimizi bile arayamıyoruz. Hastamız olduğu zaman 112’ye bile ulaşmamız zorlaşıyor. 2023 yılındayız ama hala bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. Millet aya çıkıyor biz hala telefon sıkıntılarıyla uğraşıyoruz.”

#3
Foto - Şaka değil gerçek! ‘Ben dağa telefon etmeye gidiyorum’

"Defalarca müracaat ettik, çözüm olmadı" GSM operatörlerine defalarca müracaat etmelerine rağmen çözüm alamayan muhtar Ersin Akyüz, “Hatlarımız çekmiyor. Vodafone'a dilekçe verdik. Yetkililer geldi, baktılar. Vericiyi buraya kuramayacaklarını söylediler. Diğer çevre köyleri kapsama alanına almadıklarını ve abone sayısı az olduğu için yardımcı olamayız dediler. Bu yüzden bu sıkıntıları çekiyoruz. Ben bile köyde olduğum zamanlar insanlar bana ulaşamıyor. Farklı operatörlere müracaatta bulunduk hala cevap gelmedi. Genelde ev telefonlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Evdeki internet üzerinden sosyal medyaya girebiliyoruz, Sabit internet hatları üzerinden konuşma yapabiliyoruz. Başka türlü olmuyor. Yetkililerden bu duruma bir an önce çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Şaka değil gerçek! ‘Ben dağa telefon etmeye gidiyorum’

Ayvazlar köyünde şebekelerin çekmemesi nedeniyle cep telefonlarından arama yapamayan vatandaşlar, çareyi dağa tepeye çıkmakta buluyor.

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