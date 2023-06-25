Şaka değil gerçek! ‘Ben dağa telefon etmeye gidiyorum’

Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan Ayvazlar köyü mahallelerinde GSM şebekelerinin çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Şebeke sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Recep Akyüz, “52 yaşındayım. Doğma, büyüme bu köydenim. İletişim yönünden çok sıkıntımız var. Mesaj bile gönderemiyoruz. Muhtarımızla beraber müracaatlarda da bulunduk. Kimse gelip bu köye bakmıyor. Sosyal medyaya giremiyoruz. Akrabalarımızı arayamıyoruz, konuşamıyoruz. Araya bilsek bile bağlantı kopuyor, ses gidip geliyor. Çok sıkıntımız var" dedi.