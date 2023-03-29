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Yaşam
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Sahur vakti başladı, kent beyaza büründü

2023-03-29 06:19:00
Sahur vakti başladı, kent beyaza büründü

Afyonkarahisar'da mart ayında kar yağışı etkili oldu.

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Foto - Sahur vakti başladı, kent beyaza büründü

Afyonkarahisar’da sahur vakti başlayan kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

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Foto - Sahur vakti başladı, kent beyaza büründü

Meteorolojinin dün öğleden sonra kent için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış sabaha karşı başladı. Sahur vakti kent merkezi ile birçok ilçede yağan kar sonrası etraf beyaza büründü.

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Foto - Sahur vakti başladı, kent beyaza büründü

Soğuk havanın da etkisi ile kısa sürede etkili olan yağış sonrası yollar, ağaçlar ve araçların üstü karla kaplandı. Kar yağışının devam ettiği kentte, hava sıcaklıkları da sıfır derecelere kadar düştü. Kentte yağışın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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