Şahin gibi gözler için 11 besin

Narenciye ve Orman Meyveleri ve Kivi Portakal, limon, greyfurt, kivi ve orman meyveleri bol miktarda C vitamini içerir. Çilek, yaban mersini, kuşburnu ve siyah kuş üzümü özellikle C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. C vitamini, kolin esterlerini parçalayan ve göz basıncını düşüren bir enzim olan kolinesteraz oluşumunu destekler. Vitaminin antioksidan özellikleri göz kataraktı riskini azaltmaya yardımcı olur. Güçlü antioksidan özelliklere sahip bitki pigmentleri olan karotenoidler ile birlikte C vitamini, retina hastalıklarının gelişimini önler ve görme için onarıcı bir işlev görür.