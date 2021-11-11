Şahin gibi gözler için 11 besin

Tam Tahıllar Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar daha yavaş emilir, bu nedenle kan şekerinde ani yükselmelere neden olmazlar. Düşük glisemik indeksli tam tahıllar ve ekmekler yemek terapötik bir etkiye sahiptir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır. Bu kalıtsal bir hastalıktır, ancak doğru beslenme, yatkınlığa rağmen hastalığın başlangıcını geciktirebilir ve hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Bu arada, tam tahıllar ayrıca göz sağlığını korumaya yardımcı olan E vitamini, çinko ve niasin içerir.