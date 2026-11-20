Herkes merak ediyordu: Galatasaray erken seçime gidecek mi? Dursun Özbek net konuştu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemlerde artan erken seçim iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemlerde artan erken seçim iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, erken seçim iddialarıyla ilgili konuştu. Özbek seçim konusundaki kararını Türkiye Gazetesi'ne açıkladı.
Dursun Özbek önemli projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek erken seçimin gündemde olmadığını duyurdu.
Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:
-Galatasaray Genel Kurulunun bize teveccühü ve bizim de verdiğimiz sözler var. Galatasaray’da gelecek adına çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.
-Aslantepe Vadisi, Kemerburgaz, Riva ve Florya gibi Galatasaray’a önemli gelir sağlayacak, geleceğine katkı sunacak işler için mesai harcıyoruz. Bunu yaparken sportif başarı anlamında da Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kısaca gündemimizde erken seçim yok.
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