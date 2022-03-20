Saha testlerine başlandı! Hedefler nokta atışıyla imha edilecek

DRON YARDIMIYLA NOKTA ATIŞ Kıvrak, sistemin sahada sağlayacağı avantajlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir karakol çevresinden görüntü alındığını düşünün. Sistemi 2 dron kullanılacak şekilde değerlendiriyoruz. Birisi görüntü alacak diğeri de havanları taşıyacak. Yaklaşık 2-3 kilometre mesafeden görüntü alındığında havanları taşıyan dron gönderilecek ve görüntülü şekilde unsurların üzerine 3 havan mermisini bırakacak. Normal şartlarda yapmaya kalkışırsanız bu koordinatları vurmanız, silahı ayarlamanız sıkıntılı ve zor. Böyle bir sistemde ise çok basit ve uygun yapıyla terörist unsurları ortadan kaldırmış olacağız. Maliyet olarak düşündüğünüz zaman da böyle bir sistemin yaklaşık 1500-2000 liralık bir maliyeti var.