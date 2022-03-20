Saha testlerine başlandı! Hedefler nokta atışıyla imha edilecek

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Kıvrak ve öğrencileri, yürüttükleri laboratuvar çalışmalarıyla Havan Bırakma Sistemi geliştirdi. Laboratuvar ortamında yapılan testlerin ardından drona entegre edilen sistemle saha testlerine başlandı. Testte, bırakma sistemine 60 ve 81 milimetre 3 havan yüklendi. Dron, uzaktan kumandayla verilen komutla, patlayıcısız test mühimmatlarıyla belirlenen noktaya atış gerçekleştirdi. Kıvrak, test sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada herhangi bir noktadan görüntü alındığında havan yüklü dronun istenen koordinata yönlendirilip bırakma sistemiyle 3 mühimmat bırakmasının sağlanabildiğini söyledi. Kıvrak, şöyle konuştu: